L’ancien président de l’APCAM, Bakary Togola, ses 11 autres coaccusés ont été déclarés « non coupable » par la Cour d’assises spéciales consacrée aux crimes économiques dans l’affaire dite« détournements des ristournes des producteurs de coton»

Le procès des présumés coupables dans l’affaire dite « le détournement des ristournes des producteurs de coton » a connu son épilogue ce lundi 29 novembre. L’ex-président de l’Assemblée permanente de la chambre d’agriculteur du Mali et de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton (C-SCPC), Bakary Togola, et 11 autres coaccusés ont été reconnus non coupables par une Cour d’assises spéciales consacrées. Tout au long de ce procès qui a duré une semaine, les accusés ont nié en bloc les faits qu’on leur reprochait. A la barre , Bakary Togola a indiqué qu’il a toujours dit à la justice depuis son arrestation que le montant qu’on lui reproche d’avoir détourné ne valait pas 13 milliards F CFA. « Les greffes qu’on les reproche ne sont pas solides. Ils ont été poursuivis sur les bases juridiquement non solides. Il n’y avait pas d’infractions. Le juge a dit le droit », a déclaré l’un des avocats au terme du procès.

Pour rappel, L’ex-président de l’APCAM, Bakary Togola a été inculpé avec 11 autres accusés, le 13 septembre 2019, suite à une décision du procureur du ¨pôle économique et financier de Bamako pour ‘’ malversation’’, détournement,‘’ faux et usage de faux’’.Le montant que le procureur le soupçonnait d’avoir détourné qui s’élève à 9,4 milliards de FCFA et concernait les ristournes de la confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton que la Compagnie malienne du développement des textiles ( CMDT) avait versé à cette coopératives entre 2013 et 2019.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :