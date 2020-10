Mali : Le juge anti-corruption, Mamadou Kassogué , aux trousses des criminels financiers

Au Mali, le discours d’investiture du Président de la Transition, le Col-major Bah N’Daw, annonçant une lutte implacable contre la corruption semble suivie d’effet. Deux caciques du régime précédent soupçonnés d’irrégularités financières décelées par le rapport du vérificateur général ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Malgré cela, les regards restent tournés vers des affaires de malversations financières dites « de l’avion présidentiel » et « des avions cloués au sol ».

« Tous les dossiers d’enquêtes réalisés par nos structures de vérification seront transférés au juge, au besoin », déclarait le Président de la Transition. A peine ces propos tenus, le procureur du pôle économique et financier de Bamako, engagé a réprimé depuis certains crimes et les délits économiques, semble mettre à nouveau en service sa machine. Alors que certains caciques du régime d’IBK, libérés sous la pression du régime déchu, a failli mettre du plomb dans la lutte contre la corruption, les interpellations, auditions, puis incarcérations reprennent de plus belles avec les autorités de la transition.

La semaine dernière, sur ordre du procureur du pôle économique et financier, l’ancien directeur général de l’Office de Radio Télévision Malienne, Sidiki N’Fa Konaté, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison centrale d’arrêt de Bamako pour irrégularités financières relevées par le rapport du Vérificateur général. Les faits qui remontent de la période allant de 2016 à 2018 concernent un montant environ 4 milliards FCFA.

L’arrestation de ce cacique de l’ex-parti présidentiel Rassemblement pour le Mali (RPM) a été suivie par l’interpellation du premier questeur de la Commission Electorale nationale Indépendante, Beffon, Cissé. Un autre baron du parti de l’Union pour la République et la Démocratie que le procureur du pôle économique et financier a également placé sous mandat de dépôt suite à une plainte de son chef hiérarchique pour imitation de signature.

Alors que le président de la CENI, le magistrat Hamadoun Bâh, était hospitalisé pour des raisons de santé, son premier questeur aurait profité de ce moment d’absence pour imiter sa signature afin de faire sortir des sommes importantes. «Quand j’étais malade, mon vice-président a eu à signer des chèques avec le questeur Beffon Cissé. Des actes ont été posés et des extraits ont été demandés au niveau des comptes BDM-SA et BMS-SA puisque nous avons deux comptes. Nous avons fait des recherches à notre niveau afin de situer les responsabilités… nous avons débattu l’affaire en plénière. Nous avons estimé qu’il faudra pousser les vérifications avec un audit interne. Voilà, pourquoi, j’ai décidé de saisir le Procureur du Pôle économique et financier pour l’ouverture d’une enquête qui a ensuite saisi le Camp 1 de la Gendarmerie pour des enquêtes », confie le président de la CENI dans d’autres presses. Le montant frauduleusement sortie des comptes de la CENI s’élève à 10 600 000 FCFA.

L’affaire « avions cloués au sol »

Au delà de l’incarcération de ces deux caciques politiques, le procureur Mamadou Kassogué a, grâce à la lutte contre la corruption, envoyé plusieurs responsables de l’administration malienne dernière les barreaux. Au nombre de ceux-ci, l’ancien président de la chambre permanente de l’agriculture du Mali, Bakary Togola, arrêté il y a plusieurs mois dans l’affaire dite « des ristournes des producteurs de coton », l’ex-DG de l’agence malienne de la promotion des zones industrielles et autres. Malgré ces différentes arrestations, le procureur Kassogué reste buté aux affaires comme « l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires » « des avions cloués au sol » dont il peine à mettre la main sur les présumés coupables. Le procureur du pôle économique qui manquait de soutien du régime précédent dans le traitement de ces dossiers semble avoir une lueur d’espoirs avec les autorités de la transition. «Les moyens de l’armée iront désormais totalement à l’armée et seule à l’armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays sera surveillé et évalué, tant que je présiderai au destinées de la Transition », prévient le président de la Transition, le col-major Bah N’Daw, lors de la cérémonie de prestation de serment.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

