Le procès Bakary Togola et ses compagnons a finalement connu son épilogue en début d’après-midi du lundi 29 novembre à la Cour d’appel de Bamako. Après une semaine d’audience, la Cour a rendu son verdict permettant aux accusés de sortir libres de la salle. Dans l’affaire de ristournes ayant défrayé la chronique, il était reproché à l’ancien président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM) et ses co-accusés, le détournement de 9 milliards de F Cfa au détriment de la confédération des cotonculteurs. Au cours du procès, les accusés ont tous nié les faits en dépit des arguments avancés par l’accusation. Par le recours juridique à l’acte uniforme de l’OHADA sur les coopératives, les avocats ont plaidé non coupables et sollicité l’acquittement de leurs clients.

Après délibération sur la culpabilité ou l’innocence des accusés, la Cour a, dans sa sagacité, reconnu les inculpés non coupables des faits et les a acquittés purement et simplement. L’annonce du verdict a donné lieu à des manifestations de joie dans la salle où s’étaient donnés rendez-vous de cet agriculteur modèle venus de toutes les zones de production de coton. Mais, nous avons appris cette semaine que le contentieux de l’Etat a fait appel de ce verdict.

