Pour bénéficier la mise en liberté provisoire, l’ex-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) Youssouf Bathily devra payer 3 milliards F CFA et 1 milliard F CFA pour ses quatre co-accusés, soit 250 millions F CFA chacun. Il s’agit de Mamadou Baba Sylla, Cheick Oumar Camara, Lamine Sacko et Alphadi Guindo. C’est ce qui ressort l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako en date du 25 mars 2025. Ils sont inculpés pour “atteinte aux biens publics et délit de favoritisme” dans le dossier de l’achat de 21 millions de masques de protection contre la Covid-19 portant sur 10 942 500 000 F CFA, dans le cadre de l’opération “Un Malien, un masque” sous feu le président IBK.

Le dossier dit “Achat de 21 millions de masques anti-Covid 19” de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) pour un montant global de 10,9 milliards F CFA, vient de connaitre un nouveau rebondissement. Après plusieurs tentatives de mise en liberté provisoire, la Cour d’appel de Bamako vient de faire une nouvelle proposition suite à son arrêt en date du mardi 25 mars 2025.

L’ex-président de la CCIM, Youssouf Bathily devra payer à lui seul 3 milliards F CFA comme caution de garantie pour sa liberté ; 1 milliard F CFA pour les quatre co-accusés, soit 250 millions F CFA. Il s’agit de l’ex-secrétaire général Cheick Oumar Camara, l’ancien chef approvisionnement Alphadi Guindo, l’ex-agent comptable Lamine Sacko et celui qui fut président de la commission de réception des masques, Mamadou Baba Sylla.

On se rappelle que plusieurs montants (150 millions F CFA, puis 180 millions F CFA, 500 millions F CFA et 850 millions F CFA) avaient été annoncés pour que Youssouf Bathily puisse bénéficier la liberté.

Avec cette somme faramineuse de 3 milliards F CFA de la Cour d’appel de Bamako, il faut craindre que l’ex-patron de la CCIM ne puisse être en mesure de payer pour rester en prison. Sauf, oui sauf si, il dispose de moyens financiers pour verser cet argent au Trésor public.

Deuxième chose, on ignore aussi si le procureur de la Cour suprême ne va pas s’opposer à cette mise en liberté. En tout cas, il dispose de trois jours pour casser l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako.

On se rappelle que la Chambre criminelle de la Cour suprême du Mali avait rejeté une fois cette demande de liberté provisoire le 20 novembre 2023. Elle avait juste confirmé le pourvoi du procureur général de la Cour d’appel contre l’arrêt de mise en liberté provisoire accordé précédemment par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako.

C’est le 23 novembre 2022 que Youssouf Bathily a été placé sous mandat de dépôt. Il est depuis lors incarcéré à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA).

A titre de rappel, l’Etat, sous le régime IBK, face à l’urgence de la situation, avait pris, sur ses maigres ressources, la somme de 10 942 500 000 F CFA pour l’achat de masques de protection dans le cadre du programme “Un Malien, un masque”. Ledit montant a été déposé sur un compte bancaire dont la gestion a été confiée à la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), afin que nos opérateurs économiques puissent procéder, dans des délais les plus brefs possibles, à l’achat de masques et à leur acheminement dans notre pays. Cela pour faire barrage à la pandémie du coronavirus qui menaçait dangereusement le monde entier.

A l’issue d’un audit desdits fonds, le Vérificateur général a décelé de nombreuses irrégularités. A la publication de son Rapport 2020, la CCIM et, plus précisément, son président Youssouf Bathily, ont été épinglés. A la suite de quoi, le dossier avait été transmis à la justice, à travers le Pôle économique et financier de Bamako.

El Hadj A.B. HAIDARA

