30 juin 2001- 30 juin 2019, 18 ans jour pour jour que le Rassemblement Pour le Mali (RPM) a vu le jour. Pour commémorer cet anniversaire placé sous les thèmes: « vie du parti; l’accord politique de gouvernance;femmes et élection ainsi que jeunes et emploi », le bureau politique du RPM a organisé une cérémonie officielle grandiose dimanche 30 juin dans la grande salle du CICB qui a refusé du monde. La cérémonie était placée sous le haut parrainage de son excellence Ibrahim Boubacar Keita président de la République et président fondateur du RPM. C’était en présence du patron des Tisserands Dr BokariTéréta, des cadres et membres du comité exécutif notamment Bakary Koniba Traoré, élus du parti et de plusieurs leaders politiques de la majorité comme de l’opposition ainsi que des autorités coutumières et religieuses.

Après avoir salué la présence significative et de qualité des invités et de nombreux militants qui ont effectué le déplacement, Dr BokariTéréta président du RPM a souligné que la célébration de ce 18ème anniversaire se déroule dans un contexte marqué par une insécurité grandissante liée aux violences commanditées par les terroristes, des narcotrafiquants et bandits armés de tous ordres qui sèment la terreur par des attaques terroristes, barbares et meurtrières ciblant les populations civiles, les FAMA ainsi que les forces étrangères. Mais aussi par la signature de l’accord politique de gouvernance, le vote de la loi organique relative à la deuxième prorogation du mandat des députés et le vote de la résolution 2480 du Conseil de Sécurité des Nations Unies prorogeant le mandat de la MINUSMA jusqu’au 30 juin 2020. Pour Dr BokariTéréta, 30 juin 2001- 2019, que d’épreuves ont été surmontées dans la douleur mais dans la dignité et avec un engagement militant pour porter le projet RPM et cheminer lentement mais sûrement vers les objectifs de justice, de progrès et de solidarité du projet de société RPM.

Durant ces 18 années écoulées de sacrifices et de don de soi, beaucoup de camarades ont partagé la vision d’un Mali nouveau, réhabilité dans ses valeurs cardinales et de la conception de faire la politique autrement qui ne sont plus dans ce monde.

C’est pourquoi en ce jour de mémoire et de prière, le président du RPM a rendu un hommage mérité à ces hommes et femmes notamment Feu Kadary Bamba et autres. Ce 18ème anniversaire, à en croire le Tisserand en chef, donne l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur le parcours du parti et d’imaginer l’avenir au prisme de la mise en œuvre harmonieuse du projet de société RPM et de son programme de gouvernance en cohérence avec les défis de l’heure et les engagements électoraux. Considéré comme sujet dominant de l’actualité à savoir le report des législatives et la prorogation du mandat des députés, le premier responsable de la majorité présidentielle n’a pas manqué d’évoquer le sujet. Selon lui, le report des législatives de 2018 a placé notre pays devant des choix difficiles : rassembler les femmes et fils dans le cadre d’une union sacrée des forces politiques et sociales en vue de faire face aux défis nationaux dans le respect des institutions, de la constitution et de nos engagements internationaux. « La prorogation non pas du mandat des députés mais de la législature de l’Assemblée Nationale n’est pas un choix délibéré, mais la solution la moins coûteuse et l’option du moindre mal pour préserver la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des institutions et ce, dans le respect de la constitution. C’est pourquoi je lance un appel militant à l’ensemble des forces politiques et sociales à la compréhension et à la coopération autour de l’essentiel » a prêché Dr Téréta

Pour terminer, il a profité de l’occasion pour faire des annonces intéressant la vie du parti à savoir la tenue du 5ème congrès ordinaire courant 2019 ainsi que le renouvellement des instances du parti à la base.

Pour le secrétaire général BaberGano, la présence physique du président de la République à la célébration de ce 18e anniversaire du parti met aujourd’hui fin à toutes les rumeurs.Pour ceux qui pensent qu’il n’existe une quelconque incompréhension entre le RPM et le Président IBK. Le parti a toujours soutenu fidèlement et aveuglement les actions du Président. Ceux qui pensent qu’ils peuvent se rapprocher du Président sans passer par son parti se trompent. Pour lui, “on ne peut pas mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce”. Le RPM se réjouit et se sent fier de la présence du Président de la République àla cérémonie. Le secrétaire général dira enfin qu’IBK sera toujours au RPM et son parti sera toujours reconnaissant.

En sa qualité de président fondateur du RPM, c’est avec un ton d’homme d’Etat et de Dieu, mais aussi en rassembleur que le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a pris la parole pour partager avec ses camarades politiques, sa carrière et son parcours politique en passant de la création du parti ADEMA à la naissance du RPM en 2001 . Dans son intervention, IBK a beaucoup mis l’accent sur l’unité nationale d’où son appel « Ilfaut que ce peuple reste uni.Aucun pays ne se développe dans la division, le chao et le désordre. Ayons pitié de ce pays.Qu’on se donne la main pour faire avancer le Mali, le Mali avant tout ». La cérémonie a pris fin par la coupure du gâteau d’anniversaire

A.Cissé

Source : NOTRE VOIE

