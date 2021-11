Crise institutionnelle et sécuritaire : Le PARENA s’inquiète pour l’avenir du pays

Dans un mémorandum rendu public le lundi, 1er Novembre 2021 sur la crise institutionnelle et sécuritaire, le Parti pour la renaissance nationale (PARENA) fait part de ses inquiétudes sur l’avenir du pays.

Dans le dit mémorandum, le PARENA dénonce la mauvaise volonté politique des autorités de la transition. ‘’Faute de volonté politique, le Gouvernement de Transition se retrouve, à quatre mois de l’échéance annoncée, dans l’incapacité d’organiser les élections marquant la fin de la transition et dans l’impossibilité de produire un nouveau calendrier électoral: le processus de restauration de l’ordre constitutionnel est dans l’impasse; l’impasse sécuritaire est telle que le pays court le risque d’un nouvel effondrement. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire est devenue une grave menace pour l’existence même de l’État malien. Il n’y a pas un jour sans qu’un drame ne se produise quelque part sur le territoire: villages assiégés, villageois expulsés de leurs foyers, champs brûlés, enlèvement de milliers de têtes de bétail, ponts et puits dynamités, policiers exécutés, exactions en tous genres contre les civils, attaques contre les détachements et convois de l’armée, militaires et donsos tués. Le sang coule presque chaque jour au Mali (Marébougou/ Djénné, Siby-Niono, Songo, les villages de la plaine de Sabalibougou…) ; l’éducation paie un lourd tribut à la propagation de l’insécurité: près de 1500 écoles étaient fermées avant la fin de l’année scolaire écoulée dans les régions du nord et du centre. Des centaines de milliers d’élèves ont été exposés à la rue ; le nombre de Maliens ayant abandonné leurs foyers, du fait de l’insécurité, est passé de 119.000 en septembre 2012 à plus de 400.000 en septembre 2021 selon le HCR (Haut-commissariat aux réfugiés) entres autres.

En conclusion, le PARENA invite le Président de la Transition, Chef de l’État, à prendre la juste mesure de la gravité de la situation en: créant les conditions du sursaut et du rassemblement autour du Mali et de son armée; renonçant à la tenue des « Assises de la Refondation » pour ne pas diviser davantage les Maliens autour de sujets comme l’Accord d’Alger ou le découpage territorial; destinant les milliards initialement prévus pour les « Assises de la Refondation aux populations en détresse » qui sont chassées de leurs terres et de leurs foyers par les groupes terroristes dans les cercles de Niono et Djénné, sur le « Plateau » et dans le Delta du Niger; réunissant, dans les meilleurs délais, les forces vives de la Nation pour dessiner une feuille de route consensuelle sur la base: d’une réelle volonté politique, d’un nouveau calendrier électoral, d’un CNT et d’un gouvernement plus inclusifs, et d’un Premier ministre moins clivant, plus rassembleur et plus consensuel.

Au regard de la vocation africaine du Mali et de son rôle historique dans le processus d’intégration du continent, le PARENA exhorte le Président de Transition à renforcer les relations du pays avec la CEDEAO et à éviter tout bras de fer avec nos voisins et nos partenaires.

Bréhima Diallo

