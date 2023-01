Moussa Timbiné a décidé de claquer la porte du parti des tisserands. L’information a été donnée le jeudi 5 janvier 2023 à la faveur d’une conférence de presse. Au cours de cette rencontre médiatique, le démissionnaire a annoncé la création d’un mouvement politique dénommé ‘’ Mouvement Convergence 2023’’.

Rien ne va plus entre les membres du Rassemblement pour le Mali (RPM). La frustration se développe au sein du parti de l’ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita. Du moins, c’est ce qui explique la démission de bon nombre des militants de ce parti. Celle de Moussa Timbiné et sa section en est une parfaite illustration.

Dans une déclaration rendue publique, Moussa Timbiné a fait un survol de ses motivations. Selon lui, l’héritage du regretté IBK tend à être dévalorisé, vendu à vil prix par des comportements dont la nature les sidère tous autant qu’elle les interpelle au plus profond de leur âme de militant et de compagnon de lutte.

Selon lui, les raisons évoquées sont diverses et multiformes. Elles relèvent, dit-il, du constat de la dégradation générale de la situation du parti caractérisé notamment par le dépassement du délai statutaire du Congrès initialement prévu pour le 23 octobre 2019, les prises de décision anti-statutaires lors des troisièmes assises du Comité central.

De son point de vue, à ceux-ci s’ajoutent le refus de l’ex Président du Parti Dr. Bocari Treta d’accorder une motion en l’honneur de Feu le président IBK, fondateur du parti, lors des troisièmes assises du Comité central du RPM, la mise en place des sections parallèles au mépris des textes, le refus catégorique d’appliquer la décision de la Cour d’Appel de Bamako qui stipule que le BPN – RPM forclos, sur la base de l’article 32 des statuts du parti. Comme si cela ne suffisait pas, Moussa Timbiné évoque les décisions prises lors des troisièmes assises du Comité central, déclarées nulles et de nul effet. « Les parties doivent s’atteler à la mise en place d’une commission en vue de créer les conditions de la tenue d’un congrès. Cet état de fait a établi un climat de confusion, de doute et de l’inquiétude auprès des militantes et militants », dit-il.

C’est au regard de ces imperfections susdites que Moussa Timbiné et ses compagnons ont décidé de claquer la porte du RPM. « Au regard de tout ce qui précède et au regard de notre volonté à nous assumer pour continuer la lutte pour l’idéal qui a fondé le parti sous le leadership d’Ibrahim Boubacar Keita il y a de cela 21 ans, que nous annonçons aujourd’hui notre démission de toutes les instances du parti. Nous sommes des militants de la cause des Maliens. J’annonce donc, solennellement, ma démission du RPM et celle de l’ensemble des membres des bureaux des sections, des sous-sections et des comités du parti, de PUF et de l’UJ RPM de la commune V du District de Bamako. Notamment les militants de Baco-djicoroni, de Badalabougou, de Daoudabougou, de Sabalibougou Nord, de Sabalibougou Sud, de Torokorobougou, de Kalabancoura 1, de Kalabancoura 2, de Garantiguibougou et du Quartier Mali, signataires de la présente déclaration », a fait savoir M.Timbiné.

C’est ainsi qu’il a fait appel à tous les camarades militantes, militants et sympathisants du RPM, à tous les clubs, associations et mouvements de soutien aux idéaux du père fondateur du RPM Feu Elhadj Ibrahim Boubacar Keita, tous les fils et filles du pays épris de paix et de justice, tous ceux et celles qui partagent leur vision, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, à les rejoindre au sein du ‘’Mouvement Convergence 2023’’.

Bissidi SIMPARA

