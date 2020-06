Défense des institutions : Jeudi et samedi la CFR mobilise ses troupes

La Convergence des Forces Républicaines CFR, principal soutien des institutions entend mobiliser ses militants et sympathisants ce samedi pour apporter la preuve que le peuple malien, bien que silencieux reste fidèle aux institutions et à la stabilité du pays. En prélude à cette manifestation tant attendue, la CFR organisera jeudi au Palais des sports de Hamdallaye ACI, une assemblée générale des faitières qui la compose. Cette assemblée générale fera le point des préparatifs et des adhésions. C’est pour annoncer ces deux événements qui constituent son baptême du feu, que les responsables de la Convergence ont tenu un point de presse hier mardi 23 juin au Mémorial Modibo Keita. Les principaux animateurs étaient Mme Fatoumata Sako dite Djina, et Cheik Oumar Gadjiko, respectivement vice-présidente et président de Convergence. Dans une salle archi-comble de jeunes et de femmes enthousiasmés par la perspective de démontrer par la preuve que leurs 《élus sont plus légitimes que le groupe disparate et circonstanciel qui réclame leur départ》 selon le propos de M Diarra, un jeune juriste de la Convergence Commune 4. Après l’hymne national et la minute de silence observée en mémoire de nos militaires tombés en défendant la patrie Djina prit la parole pour lire la déclaration. Cette déclaration s’articule autour de la mobilisation pour le samedi et son assemblée générale préparatoire du jeudi. Elle a rappelé que toutes et tous doivent avoir en tête la pandémie du Covid 19 et qu’en conséquence le port du masque est de rigueur. Ce fut ensuite le tour du Président Gadjiko de prendre la parole en langue nationale Bamanankan pour rappeler la genèse des événements et tout ce que les institutions légitimes ont fait comme concession pour permettre le dialogue et la main tendue. Rendez-vous est donné pour jeudi et le point d’orgue samedi

