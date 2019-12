Les travaux du Dialogue national inclusif se sont poursuivis hier au niveau de la Commission 2 qui traite les thématiques « gouvernance » et « social ». Après l’ouverture des travaux par le président de séance, l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, les délégués ont engagé les débats sur la thématique concernant le « Social » que les experts avaient déjà introduite la veille à travers la présentation d’une note technique et d’autres documents élaborés à cet effet.

Ces textes nous enseignent que les droits sociaux incluant toutes les couches sociales, surtout les plus vulnérables, embrassent plusieurs domaines notamment ceux du travail, de la culture, de l’éducation, de l’environnement, de la santé. Ces droits connaissent souvent des difficultés, voire des entraves à leur exercice, mais aussi des violations graves de leur application de part et d’autre, toutes choses qui ont compromis de façon progressive la stabilité sociale.

Ce constat est persistant spécifiquement dans le monde du travail, aussi bien dans le secteur formel qu’informel bien que ce domaine soit encadré au plan international par des conventions et au plan national par la ratification desdites conventions. Il ressort des mêmes documents que ceci s’explique par le fait que le monde du travail traverse un processus de changement du fait de l’évolution profonde et perpétuelle de la nature du travail en lien avec le développement, entre autres, mais plus spécifiquement au Mali, de la croissance démographique, du creusement des inégalités, de la situation économique très difficile, de nouveaux modes de production, de la crise de l’emploi, et de la crise sécuritaire.

De ce fait, le fonctionnement global de l’économie nationale a été fortement perturbé et particulièrement dans le secteur privé avec son corollaire de mise en chômage technique et de licenciements pour motifs économiques alors qu’à l’instar de tous les pays du monde, le chômage et la précarité de l’emploi ne cessent de s’accroître et accentuent l’exclusion des couches de la population les plus défavorisées, à savoir les personnes vivant avec un handicap et les femmes.

