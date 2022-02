L’Ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, n’a eu que 72 petites heures pour faire ses valises et quitté le Mali. Cette décision du gouvernement malien a été notifiée au diplomate français le lundi dernier. Cette même décision est consécutive aux propos tenus par Ministre français des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, le jeudi 27 janvier 2022. Dans une attaque verbale en règle et dont il est désormais coutumier, Il avait, en effet, traité les Autorités maliennes d’« une junte illégitime », qui prend des « mesures irresponsables ».

En effet, après ces propos trop forts et très peu diplomatiques de Jean-Yves Le Drian, les Autorités de Bamako ont décidé d’expulser l’Ambassadeur de France, le lundi 31 janvier 2022. Dans un communiqué les autorités maliennes ont précisé : « « Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que ce jour (…) l’Ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, a été convoqué par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale [et] qu’il lui a été notifié la décision du Gouvernement qui l’invite à quitter le territoire malien dans un délai de soixante-douze heures. »

Dans ce même communiqué, le Gouvernement explique que l’expulsion de l’Ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, en poste à Bamako depuis octobre 2018, « fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l’Europe et des affaires étrangères tenus récemment, à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l’égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées ».

« Ces déclarations tendent à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles l’ambassadeur de France est accrédité (…) Vous ne pouvez pas être accrédité auprès d’autorités que vous-mêmes vous ne reconnaissez pas », a déclaré, de son côté, dans la soirée du lundi 31 janvier 2022, le Ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, lors d’une intervention sur l’ORTM.

Le ministre Diop avait prévenu le vendredi 28 janvier 2022 que notre pays n’excluait « rien » dans ses relations avec la France,

Pour rappel, l’ambassadeur, Joël Meyer avait déjà été convoqué le mardi 5 octobre 2021, au Département des Affaires étrangères à Koulouba. Cette convocation du diplomate français faisait suite aux propos discourtois du Président Emmanuel Macron à l’égard des Autorités de la Transition. Le Chef de la Diplomatie malienne, avait après avoir exprimé le mécontentement des Autorités maliennes suite à ses “propos inamicaux et désobligeants” tenus par Emmanuel Macron. Aussi, Abdoulaye Diop avait invité “les Autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur ». Le Ministre Diop avait exprimé une “vive protestation contre ces propos regrettables”.

En outre, le Ministre des Affaires Etrangères avait appelé la France à “se concentrer sur l’essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel”.

Mémé Sanogo

