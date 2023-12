Mali : Mali-Russie : Les promesses d’une coopération multiforme

L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a été reçu hier par le colonel Assimi Goïta, président de la Transition. À sa sortie d’audience, Igor Gromyko a assuré que son pays continuera d’appuyer le Mali aussi bien sur le plan militaire que dans le domaine de l’économie.

Les relations entre le Mali et la Russie sont au beau fixe. Les deux pays entendent développer et renforcer davantage ces liens historiques et multiformes. L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, l’a fait savoir, hier au terme d’une audience au cours de laquelle, il a eu un tête-à-tête avec le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à Koulouba.

La rencontre a aussi été l’occasion pour le diplomate russe de remettre un présent au chef de l’État. Il s’agit d’un souvenir de la visite d’un cosmonaute russe au Mali il y a quelques temps. Le cadeau est constitué de deux tableaux représentant la photo du drapeau malien et celle de la capitale malienne Bamako, prises dans l’espace cosmique.

«Ce sont des cadeaux vraiment précieux, car il s’agit du drapeau du Mali qui a été transporté dans l’espace à bord de la station internationale cosmique russe et de la photo cosmique de Bamako», a précisé Igor Gromyko.

Avant de se réjouir du grand intérêt que le président Goïta a manifesté pour ces cadeaux. Selon l’ambassadeur russe, la rencontre a permis de rediscuter des questions d’intérêt commun pour le Kremlin et Koulouba.

À ce propos, le diplomate russe a rappelé que la coopération entre les deux pays est multiforme. Il s’agit notamment de la coopération dans les domaines militaire et technique, humanitaire et éducatif. Mais aussi dans les secteurs de l’Énergie et des Transports. Cette dynamique se caractérise par la visite en octobre et novembre derniers de deux délégations ministérielles importantes à Moscou, at-il souligné.

Suite à ces missions maliennes conduites par le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, en Russie, le président Vladimir Poutine a dépêché une forte délégation d’État de la Fédération de Russie, conduite par deux vice-ministres, dont l ‘un est chargé de la Défense et l’autre de l’Économie. Cette délégation russe a eu une séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement, avant d’être reçue par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

À la fin des échanges, Maliens et Russes ont convenu de l’envoi des délégations de la Fédération de Russie à Bamako pour évaluer et circonscrire la problématique de la fourniture d’énergie dans notre pays. D’autres projets dans des domaines comme les transports aériens, ferroviaires, la recherche minière, surtout l’envoi de satellite pour le Mali prendront forme.

Le déplacement des partenaires russes s’est effectué moins de six mois après la participation d’une forte délégation malienne, conduite par le président de la Transition, au 2è sommet Russie-Afrique, tenu les 27 et 28 juillet derniers à Saint-Pétersbourg en Russie.

Sur place, le chef de l’État avait eu un tête-à-tête avec son homologue, Vladimir Poutine. Les deux personnalités étaient passées en revue les domaines de coopération. Le président Goïta s’était fortement félicité des retombées de la visite.

Aboubacar TRAORE

