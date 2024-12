Le club des Ambassadeurs et Consuls accrédités en République du Mali, après avoir organisé avec succès la première édition du Bazar diplomatique le 30 novembre dernier à Bamako, a effectué, ce lundi 16 décembre 2024, une donation en faveur de l’école de la Fondation Karama, située sur l’île Dialagoun à Bamako. Cette contribution, issue des revenus du Bazar diplomatique, a été remise en présence du Ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané.

Sous un soleil de plomb, une vingtaine de diplomates, conduits par S.E.M. Hadi Shebli, Ambassadeur de l’État de Palestine au Mali et Doyen du Corps diplomatique, ont été chaleureusement accueillis par l’ensemble des riverains dans une ambiance indescriptible, au son d’une fanfare. La délégation, accompagnée du Ministre de l’Éducation nationale, a visité l’école relevant du CAP de Torokorobougou, dans l’Académie d’Enseignement de Bamako Rive droite, avant de procéder à la remise officielle de la donation.

Faut-il le rappeler, cette initiative de soutien aux enfants est née lors de l’organisation du Bazar diplomatique, qui s’est tenu à Bamako le 30 novembre 2024. L’événement a permis de collecter des fonds pour améliorer les conditions de vie et d’études des élèves vulnérables. À l’issue de cette activité, une enveloppe symbolique de deux millions de francs CFA a été remise à l’école Karama.

Depuis 2017, les enfants qui habitent sur la rive droite du fleuve Niger rejoignent chaque jour de la semaine leur « île-école » par pirogue.

Située au cœur de Bamako, l’île de Dialagoun est accessible uniquement par voie fluviale. Les cours sont dispensés dans des salles de classe protégées par de petits murs ou sous des tentes installées au milieu d’une zone arborée.

Cette école a été construite par Mme Marie Garnier et son équipe en 2017 à travers son association KARAMA pour la scolarisation des enfants de la communauté des Bozos, le peuple des pêcheurs, qui vivent sur les berges du fleuve Niger à Bamako, les campements de pêcheurs des rives de Badalabougou, Magnambougou, Faso Kanu, Sans Fil, quartiers de l’île qui étaient autrefois déscolarisés, peuvent désormais avoir accès à l’école primaire sur l’île Dialagoun au milieu du fleuve. L’école est composée de six (6) classes bioclimatiques en hauteur. Capitalisation des séances d’apprentissage en pédagogie active, sur la protection de l’environnement et la transmission des savoirs locaux ont permis de multiplier les initiatives : création d’un jardin pédagogique, mise en place des méthodes de pédagogie active et coopérative, pinasse de ramassage scolaire etc. L’association développe aussi des activités de protection de l’environnement et de transmission des savoirs locaux par la création d’espaces dédiés.

S.E.M. Hadi SHEBLI Ambassadeur de l’État de Palestine au Mali, Doyen du Corps Diplomatique dira que cette petite donation de la somme de deux millions de Franc CFA n’est que symbolique qui ne peut couvrir tous les besoins de l’école suite à son inondation mais rassure que des donations vont continuer de façon bilatérale ou multilatérale. Et rien n’est plus réjouissant que de voir les enfants prendre plaisir à apprendre pour devenir des futurs cadres maliens dans un Mali uni. Le doyen du corps diplomatique, l’Ambassadeur de l’Etat de Palestine au Mali, a salué et remercié le ministre SY SAVANÉ pour son engagement et sa disponibilité.

Le Ministre de l’Éducation Nationale Dr Amadou SY SAVANÉ s’est dit heureux de cette visite et a réitéré sa satisfaction suite au geste des Ambassadeurs accrédités au Mali. Cette action de bienfaisance, cela mérite d’être souligné, rentre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et multilatérales entre le Mali et les pays respectifs, a noté le ministre.

Cette donation et visite fut l’occasion de rappeler le fort engagement du Mali et de ses partenaires à œuvrer pour une école de qualité, plus équitable et inclusive, dans un environnement sûr et protecteur.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

