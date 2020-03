La Cour constitutionnelle a rendu, samedi dernier, son arrêt portant proclamation de la liste définitive des candidats pour les élections législatives de mars-avril 2020. L’audience solennelle qui était présidée par son président Manassa Danioko, a eu lieu juste un mois avant le scrutin du 29 mars prochain. Elle est intervenue après l’analyse des requêtes reçues par la Cour suite à la proclamation de la liste provisoire des candidatures, le 25 février dernier.

En effet, à travers l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats, la Cour constitutionnelle a donné la liste des candidats autorisés à participer aux joutes électorales pour le renouvellement du mandat des députés à l’Assemblée nationale.

Le président de la Cour constitutionnelle Manassa Danioko a introduit cette audience par une mise au point et présenté ses excuses au nom de l’institution pour les erreurs intervenues lors de la proclamation de la liste provisoire des candidatures. Selon elle, il fallait examiner 1.445 dossiers de candidatures un à un. C’est pourquoi, il y a eu des erreurs d’écriture sur des prénoms et d’autres erreurs matérielles qui ont été corrigées cette fois-ci.

Aussi, elle dira qu’il y a eu des difficultés avec certains prénoms qui sont communs aux hommes et aux femmes. Elle a précisé que la Cour constitutionnelle était contrainte dans un délai car elle devrait rendre cet Arrêt un mois avant les élections.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle avait reçu un total de 560 listes de candidatures sur lesquelles 545 ont été validées par la proclamation des résultats provisoires le 25 février dernier pour un total de 1.445 candidats. Après la proclamation des listes provisoires de candidatures, la Cour constitutionnelle a reçu plusieurs dizaines de requêtes relatives à des demandes de validation et d’invalidation de listes de candidatures. Sur ces requêtes, deux ont été déclarées irrecevables par la Cour, qui en a rejeté 20.

……….lire la suite sur lessor.ml

Commentaires via Facebook :