FOCAC 2024 : le Président de la Transition rencontre ses homologues de la Mauritanie, du Togo et de la Centrafrique

En marge du 9ème Forum, prévu le 5 septembre 2024, à Beijing, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, multiplie les audiences et les visites, dans l’intérêt supérieur de la nation malienne. Au lendemain de son entretien avec les Premiers ministres de la Confédération des Etats du Sahel, notamment celui du Burkina Faso et du Niger, le Chef de l’Etat a rencontré, ce 4 Septembre ses homologues de la Mauritanie, du Togo et de la Centrafrique. Avec chacun des Chefs d’Etat, il a été question du renforcement des liens de coopération et de bon voisinage pour une Afrique plus unie, solidaire, paisible, sécurisée et prospère.

Le Président GOÏTA a insisté auprès de ses homologues sur trois les lignes directrices incontournables pour le Mali : préserver sa souveraineté, soutenir ses choix stratégiques et ses alliances, et veiller à ce que chaque décision réponde aux aspirations profondes du peuple malien. Il est revenu également sur la création de la confédération des Etats du Sahel, et de ses enjeux, à savoir la sécurité collective, dans un contexte fortement marqué par le terrorisme, la diplomatie et le développement.

Par Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :