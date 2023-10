Futures échéances électorales : Le duo CODEM-UDD entend rafler la mise !

Les deux partis politiques sont dans cette dynamique et l’ont fait savoir le lundi 09 octobre à l’issue d’une rencontre entre une délégation de la CODEM (Convergence pour le Développement du Mali) conduite par son Président, Housseini Amion Guindo, et le 1er Vice-président de l’UDD (Union pour la Démocratie et le Développement), Bréhima Silimana. La rencontre, sollicitée par la CODEM, s’est tenue au siège de l’UDD. Dans un communiqué conjoint sanctionnant la rencontre, les deux partis ont convenu de maintenir des contacts et d’initier un regroupement à caractère politique et électoral pour les prochaines échéances électorales.

« Une délégation de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM), conduite par son Président, Housseini Amion Guindo, a été reçue, le lundi 9 octobre 2023, par le Conseil Exécutif de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), dirigé par son premier vice-président, Bréhima Silimana. Cette rencontre, qui s’est tenue au siège de l’UDD à la demande de la CODEM, a permis un échange constructif sur des sujets cruciaux concernant la vie de la nation et les relations bilatérales entre les deux partis politiques », lit-on dans le communiqué.

Qui précise : « Les discussions ont porté sur les préoccupations liées à l’évolution de la situation sécuritaire du pays, à la gestion des affaires politiques, ainsi qu’aux questions socio-économiques. Les deux partis ont également exprimé leurs préoccupations et leurs inquiétudes face à la reprise des hostilités entre les FAMas et le CSP-PSD. Après des échanges fructueux, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence de leurs points de vue sur les sujets abordés et ont convenu de maintenir des contacts fréquents et d’initier un regroupement à caractère politique et électoral pour les prochaines échéances électorales ».

Il faut préciser que les deux formations politiques ont toujours eu une convergence de vue sur presque l’ensemble des sujets préoccupant la vie de la nation, comme la demande sans cesse formulée et renouvelée du respect du chronogramme des élections tel que convenu avec la CEDEAO, ou encore la dénonciation et la condamnation de la décision unilatérale du gouvernement de reporter l’élection présidentielle… Toutes deux s’étaient en outre opposées et avaient appelé au boycott du référendum constitutionnel tenu le 18 juin dernier.

Présidées par deux charismatiques présidents, à savoir Tiéman Hubert Coulibaly pour l’UDD et Housseini Amion Guindo pour la CODEM, les deux formations politiques pourraient constituer une alternative crédible pour le devenir du Mali, notamment pour ce qui est du changement générationnel prôné par la CODEM depuis sa création en 2008 !

Damus

Source : NOTRE VOIE

Commentaires via Facebook :