Ibrahima Diawara : “Le Parti Malien Tout Court monte aujourd’hui en puissance…”

Lors d’une rupture de jeûne collective, le samedi 15 avril dernier, avec les jeunes au siège de son Parti Malien Tout Court – Mouvement pour la solidarité et le développement (MTC-MSD), le président Ibrahima Diawara a déclaré que cette formation politique monte aujourd’hui en puissance.

Ibrahima Diawara a expliqué que c’est la jeunesse du parti qui a pris l’initiative de la rupture de jeûne collective avec les jeunes. L’occasion était bonne pour lui de les remercier pour cette initiative qui leur permet de se connaître pour cheminer ensemble. “Le Parti Malien Tout Court, tous les jours, se renforce, se développe et monte en puissance. Cela ne dépend ni d’Ibrahim Diawara, ni du bureau national, ni des femmes. C’est le travail de la jeunesse. Le bureau national, les femmes, les jeunes sont en train d’œuvrer pour la montée en puissance du parti. Je vous encourage dans ce travail. Merci à la jeunesse. Je vous encourage à persévérer dans ce travail pour le parti. S’il plaît à Dieu, nous réussirons. Je vais paraphraser certains qui disent que Malien Tout Court monte en puissance partout au Mali de Kidal à Kayes en passant par le Centre du Mali. Grâce à Dieu, Malien Tout Court monte en puissance tous les jours. S’il plaît à Dieu, nous allons monter le parti à un très haut niveau. Et rien ne pourra plus l’arrêter”, a-t-il soutenu.

Siaka DOUMBIA

Implantation du parti “MTC-MSD” :

Ibrahima Diawara reçoit trois délégations des régions de Gao, Tombouctou et Kidal

Dans le cadre de la dynamique de l’implantation du Parti Malien Tout Court – Mouvement pour la solidarité et le développement (MTC-MSD), le président Ibrahima Diawara a reçu le dimanche 26 mars, au siège du parti à la Cité du Niger, successivement 3 délégations des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. A cette occasion, le président était assisté par ses proches collaborateurs, tous membres du BN, de la coordination des femmes et de la jeunesse MTC-MSD. C’est à 14 h précise que les différentes délégations ont été reçues. La délégation de Gao, était conduite par le vice-président M. Ag Boya. Après les salutations et échanges fructueux, la délégation de Gao s’est engagée à établir un chronogramme d’implantation dans les meilleurs délais.

Hamma Ag Mohamed, vice-président du parti, était à la tête de la délégation des membres et sympathisants de la région de Tombouctou. Suite aux échanges, la délégation a sollicité une deuxième réunion au siège du parti pour exposer la stratégie d’implantation adoptée par les militants du parti. Sous la conduite de Sidy Ag Iniswil, président de la Chambre régionale de la jeunesse de Kidal, accompagné à la circonstance par la présidente des femmes de Tessalit, Mme Zeinab Wallet Idnial, la délégation de Kidal après un exposé sur la vie du parti a donné toutes les garanties afin de rassembler tous les militants de MTC-MSD de Kidal autour des directives d’implantation.

Les délégués s’engagent à mettre une coordination régionale juste après le mois de ramadan et démarrer les travaux d’implantation.

