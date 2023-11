“Il faut diaboliser, manipuler, déstabiliser”: le Mali cible de désinformation, selon un ministre

“Une illustration parfaite est ce qui s’est passé à Kidal. Aujourd’hui, les forces maliennes contrôlent cette localité, c’est un fait. Mais on a d’abord nié que c’était possible. Ensuite, on a dit que nous ne l’avions pas fait seuls. Cela est fait pour dénigrer, diaboliser et prétendre que les forces maliennes ne valent rien. Prétendre qu’elles ne peuvent pas réussir, là où les forces internationales ont échoué pendant dix ans, malgré des milliards de dollars déversés”, a expliqué le ministre.