La force française Barkhane et la force Takuba, composée d’une quinzaine de pays européens, se retirent du Mali. L’annonce a été officialisée hier (jeudi), après des mois de tension. La France et les partenaires européens du Mali considèrent que les autorités de transition cherchent à se maintenir au pouvoir, que c’est la raison pour laquelle elles auraient fait venir le Groupe Wagner dans le pays, et qu’il est donc devenu impossible pour eux de maintenir une présence militaire au Mali. Si ce départ n’avait jamais été exigé par les autorités maliennes, il succède à une série d’actes hostiles -expulsion de l’ambassadeur de France, du contingent danois de Takuba- et de déclarations de défiance vis-à-vis de la France. Ce départ était devenu l’une des principales revendications des soutiens des autorités de transition. Jeamille Bittar est le porte-parole du M5-RFP, mouvement dont est issu le Premier ministre de Transition Choguel Maïga. Il se réjouit du départ de l’armée française, dont il considère qu’elle ne cherchait pas à sécuriser le Mali mais à l’envahir, et plébiscite le nouvel allié russe… Invité d’Afrique matin, Jeamille Bittar répond aux questions de David Baché.

Par rfi.fr

