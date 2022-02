Parmi les retombées de la visite du chef du gouvernement, on peut retenir la perspective des vols directs de la compagnie aérienne émiratie entre Bamako et Dubaï. Un vrai soulagement pour les opérateurs économiques

S’adressant aux journalistes à la fin de sa mission à Dubaï, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a rappelé les raisons de sa présence dans ce pays. Il a aussi évoqué les rencontres importantes qu’il a eues avec de potentiels investisseurs.

Le Premier ministre a rappelé que la Journée du Mali à l’Expo Dubaï 2020 était la raison principale de son déplacement. La deuxième raison porte sur les festivités du cinquantenaire de la fondation des Émirats arabes unis. Toutefois, pour des raisons de calendrier, il n’a pas pu prendre part à ces festivités qui se sont passées quelques jours avant son arrivée. «J’ai eu l’occasion d’apporter les salutations des hautes autorités du Mali et rappeler surtout que le fondateur des Émirats arabes unis, l’Émir Cheikh Zayed a fait l’un de ses voyages les plus mémorables en République du Mali en 1985 qui est resté dans les cœurs et la mémoire des Émiratis», a souligné le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a indiqué qu’il a participé à la Journée du Mali où il a été impressionné. Il a félicité les ministres qui ont préparé cette présence du Mali de façon magistrale. Il a salué aussi la mobilisation des artistes, des créateurs, des stylistes maliens, dont certains ont ajourné des concerts en Europe. «Nous avons vu un Mali uni avec des chansons en touareg, en sonrhaï, peulh, bamanan, des artistes qui chantent ensemble et surtout qui ont chanté l’armée malienne, la gloire de notre armée», s’est réjoui le Premier ministre.

Dr Choguel Kokalla Maïga a dit avoir mis le deuxième jour de sa visite à profit pour prendre un certain nombre de contacts de haut niveau afin de partager les difficultés du Mali, expliquer ce qui se passe parce que beaucoup n’ont pas la bonne version. Pour lui, la bonne version donnée a changé la perception de beaucoup de responsables émiratis.

Il a annoncé aussi avoir invité dans les semaines à venir, le PDG d’Émirates qui viendra au Mali pour conclure un protocole pour des vols directs sur Bamako. «Je leur ai rappelé qu’il y a des milliers de Maliens qui viennent à Dubaï tous les jours et transitent par deux, trois à quatre aéroports, dépensent deux ou trois fois plus sans compter les bagages qui se perdent», a-t-il insisté, soulignant que cela leur fera économiser du temps, de l’argent et de l’énergie.

Dr Choguel Kokalla Maïga a également évoqué les incompréhensions qui existaient entre Dubaï Port et l’État malien, au sujet d’un accord signé mais bloqué depuis deux ans. Selon lui, la raison est que nos opérateurs économiques n’ont pas été associés à l’opération. Mais le pire est que sur près de 1.000 hectares promis à cette entreprise pour faire un port sec, l’État malien ne gagne que 70 millions de Fcfa par an. Après les explications, dira le Premier ministre, ses interlocuteurs ont très bien compris et il les a invités à venir pour des discussions transparentes avec le gouvernement et avec le monde des affaires.

Au cours de son séjour à Dubaï, le chef du gouvernement a rencontré des partenaires stratégiques avec qui il a parlé de l’ensemble de la problématique du développement et de la sécurité de notre pays. Sur ces sujets, il a déclaré qu’un compte rendu fidèle sera fait au chef de l’État qui décidera des orientations à donner.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a signalé à ses interlocuteurs que le Mali regorge beaucoup de minerais dont l’or et d’autres produits qui peuvent intéresser les investisseurs. «Ce que nous voulons aujourd’hui, ce sont des investissements massifs dans notre pays. Nous avons un grand pays, deux grands fleuves, la terre, le soleil et une population jeune», a-t-il souligné. Avant d’indiquer que le Mali a besoin d’un leadership éclairé, patriote exactement comme les Émirats arabes unis, il y a 50 ans.

D’après le Premier ministre, celui qui est à la tête du Mali aujourd’hui a un objectif avec son équipe : sécuriser le pays et le projeter dans l’avenir. «Ce discours a impressionné beaucoup de nos interlocuteurs qui ont dit toute l’admiration qu’ils ont pour le Mali, que leur pays avait et ils sont heureux de voir cette admiration revenir», a expliqué le chef du gouvernement. «Nous sommes, sur les instructions du chef de l’État, sur une grande offensive diplomatique, économique et financière pour que notre pays puisse enfin exercer sa liberté de choix et de décision dans tous les domaines», a révélé Choguel Kokalla Maïga.

En plus des artistes pour leurs chansons adressées à l’armée, le Premier ministre a salué les opérateurs économiques qui se battent pour que rien ne manque au peuple malien et à son armée en termes de carburant, de nourritures, de denrées de première nécessité.

Mais aussi les Maliens de Dubaï qui ont laissé leurs affaires pour venir participer à la Journée du Mali. Le chef du gouvernement a assuré que cette mission, une fois le compte rendu fait au chef de l’État, produira très rapidement des résultats et que les Maliens le sentiront. «Notre coopération avec le monde arabo-islamique prendra un nouvel essor au plus grand bénéficie des Maliennes et des Maliens», a insisté le chef du gouvernement.



Envoyé spécial

Dieudonné DIAMA

