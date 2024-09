Mali : Avant-projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale : La commission à l’écoute des membres de la cour suprême

Le manque de ressources humaines, la gestion des carrières des magistrats, l’autonomie de l’institution judiciaire font partie des préoccupations de la Haute juridiction

La Commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale conduite par son président, Ousmane Issoufi Maïga, a rencontré, ce mardi 24 septembre, les membres de la Cour suprême, avec à leur tête Dr Fatoma Théra pour recueillir leurs avis, conseils et suggestions avant la finalisation du document.

Le président Ousmane Issoufi Maïga a mentionné que la justice a été traitée de manière spécifique. C’est pourquoi, a poursuivi Ousmane Issoufi Maïga, nous nous sommes rendus au ministère de la Justice pour écouter le garde des Sceaux et ses collaborateurs et leur transmettre aussi les messages des Maliens à propos de la justice. Ainsi, at-il ajouté, au-delà d’un département, il faut venir à l’institution qui est la Cour suprême pour vous évoquer les préoccupations de nos compatriotes. «Le chef de l’État nous a confié une mission de rédaction d’un texte qui s’appelle la Charte pour la paix et la réconciliation nationale», a souligné l’ancien Premier ministre, tout en martelant que cela a été une forte. demande lors du Dialogue inter-Maliens.

Pour Ousmane Issoufi Maïga, ce document doit être un texte « robuste » qui prendra en compte le passé, le présent et le futur. Mais aussi en tirant toutes les leçons de nos échecs, de nos résultats des différents accords et jeter les bases d’un Mali nouveau. En la matière, le président de la Commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à sa recette. « Il faut que les Maliens se réconcilient, se pardonnent, se parlent. Nous ne pouvons pas évacuer la question de justice parce qu’elle est transversale», at-il insisté, avant de reconnaître qu’aujourd’hui notre pays est fracturé.

Le président de la Commission a rappelé que sa structure s’est rendue également au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour échanger sur les mêmes enjeux. Idem pour le département de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et celui de la Défense et des Anciens combattants. Les échanges ont ainsi porté sur les questions de réconciliation, de paix et de défense, de démobilisation et de réinsertion.

De son côté, le président de la Cour suprême a félicité les membres de la Commission pour les efforts et le travail abattus.

«Certes, il n’y a jamais une œuvre parfaite, mais nous essayons pour l’intérêt général et de la survie de notre pays de contribuer à mettre en place un instrument définitif qui lui permettra de retrouver la paix, la concorde et la réconciliation. », un fait savoir Dr Fatoma Théra. Selon lui, l’Institution parviendra à la Commission ses observations en vue d’améliorer l’avant-projet de Charte. Le manque de ressources humaines, la gestion des carrières des magistrats, l’autonomie de l’institution judiciaire font partie des préoccupations de la Haute juridiction.

Par ailleurs, le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les institutions a fait remarquer que le but de la démarche, c’est de parvenir à un document inclusif, participatif et contributif. Puisque, a assuré Ibrahim Ikassa Maïga, c’est un texte qui va régenter les questions de paix, de sécurité, de vie ensemble et de réconciliation nationale. De son avis, il s’agit d’obtenir un document phare, mais qui passe par le tamis de toutes les critiques. Il a indiqué que toutes les institutions seront rencontrées pour finaliser cet avant-projet.

Prenant la parole à son tour, le procureur général de la Cour suprême est revenu sur les deux priorités des Maliens, à savoir la justice et la sécurité. «Ces deux restent aujourd’hui constantes», a martelé Mahamoudou Timbo. Il a souhaité que les autorités fassent preuve d’anticipation et de prévention pour sécuriser davantage nos compatriotes.

Namory KOUYATE

