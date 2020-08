Mali: la communauté internationale demande le retour à l’ordre constitutionnel

Les condamnations continuent de pleuvoir sur le putsch militaire qui a eu lieu mardi 18 août au Mali. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l’ONU appelle les soldats mutinés « à regagner sans délai leurs casernes ». Les pays membres demandent aussi la libération « immédiate » du président IBK, et « souligne la nécessité pressante de rétablir l’Etat de droit ». Le Conseil de sécurité suivra les développements de près, notamment ceux initiés par la Cédéao – sans qu’une date ne soit pour autant arrêtée à son agenda pour le Mali spécifiquement.

Les 15 membres du Conseil ont été briefés par le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, précise notre correspondante à New York, Carrie Nooten. Jean-Pierre Lacroix leur a exposé les derniers détails, et réexpliqué que les forces de la Minusma, surtout stationnées au nord et au centre du pays, n’étaient pas impactées par le coup d’Etat – elles poursuivent pour l’instant leurs missions normalement. Les militaires qui ont mené la mutinerie ont d’ailleurs confirmé qu’ils ne remettaient pas en cause ni l’accord de paix, ni le déploiement des casques bleus de l’ONU.

L’Union Africaine demande également la libération des dirigeants arrêtés par la force et annonce suspendre le Mali jusqu’au retour de l’ordre constitutionnel. Avant l’UA, la Cédéao, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest avait aussi suspendu le pays de toutes ses instances. Les Etats membres ont fermé leur frontières et interrompu leurs relations économiques avec le voisin Malien. Une visioconférence des chefs d’Etat de l’organisation est prévue ce jeudi.

L’Union européenne s’inquiète pour sa part de la stabilité de la région et du Mali, « la lutte contre le terrorisme doit demeurer une priorité absolue » indique l’UE.