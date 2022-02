– Une déclaration du porte-parole du Mouvement du 5 juin et rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), à l’occasion de la célébration du départ de Barkhane et de Takuba.

Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) s’est dit favorable à une coopération fructueuse avec la Turquie, en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme au Mali, samedi.

« C’est une collaboration et une coopération fructueuse que nous pourrons avoir avec la Turquie » a déclaré, samedi soir, Jeamille Bittar, porte-parole du Mouvement du 5 juin et rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), en marge de la manifestation de célébration du départ de Barkhane et de Takuba, organisée par le Mouverment Yérèwolo Débout sur les Remparts.

S’exprimant sur la collaboration des partenaires du Mali dans la lutte contre le terrorisme, Jeanmille Bittar a lancé une mention spéciale à la Turquie pour avoir contribué à la formation et la performance de l’armée malienne lui permettant de devenir, aujourd’hui, l’une des armées les plus formées et les plus performantes de la sous-région.

”Nous partageons beaucoup de choses culturels avec les Turcs. Aujourd’hui, moi je dirai que c’est une collaboration et une coopération fructueuse que nous pourrons avoir avec la Turquie. Un peuple sérieux (…)”, a laissé entendre Bittar.

”Nous avons l’une des armées les plus formées, les plus performantes de la sous-région, aujourd’hui, grâce à notre partenaires trucs, russes et allemand (—) a déclaré Jeanmille Bittar.

”Ce partenariat turc est en train de se dessiner et avance à grand pas. Dans les jours à venir le monde entier va se rendre compte qu’on a également des partenaires turcs”, a fait savoir le porte-parole du M5-RFP.

En outre, Jeanmille a déclaré que ”nous avons été envahi par ces troupes françaises pour des questions d’intérêts français. Aujourd’hui, nous demandons simplement à ce qu’il s’en aillent. Ce qu’ils n’ont pas reçu en dix ans, nous sommes en train de le réussir aujourd’hui. Le Mali est en train d’être libéré ”.

Il a, en outre, appelé les mouvements armés à déposer les armes.

”Nous demandons à tous nos frères qui ont des armes contre le pays parce que la France leurs avait embobiné dans une guerre qui n’était pas la leur, nous leur demandons humblement de déposer les armes”.

Pour rappel, le M5-RFP est un mouvement qui s’est constitué le 5 juin 2020 pour protester d’abord contre des irrégularités lors des législatives de 2020 au Mali. Le mouvement a ensuite évolué pour demander le départ de l’ancien Président, feu Ibrahim Boubaker Keita. Ce dernier avait été renversé par un coup d’Etat militaire en août de la même année.

