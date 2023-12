Mali : le Parti de l’ex-premier ministre, Moussa Mara, ouvre une procédure de désignation du candidat à la présidentielle

Alors que les autorités de la transition n’ont pas encore fixé aucune date pour la tenue de l’élection présidentielle, le Parti Yelema (le changement) annonce l’ouverture d’une procédure de désignation du candidat du parti à scrutin important.

« La procédure de désignation du candidat du Parti pour les prochaines élections présidentielles est ouverte », a annoncé le président du parti, Youssouf Diawara, dans la note d’information adressée à tous les militants. Le parti ouvre cette procédure en prélude du 4ème Congrès ordinaire prévu le 23 décembre 2023. Les candidats ont jusqu’au 15 décembre 2023 à minuit pour déposer auprès du Président de la Commission d’Organisation du 4ème congrès ordinaire les dossiers de leurs candidatures à la candidature. La note d’information définit les critères retenus pour cette candidature à la candidature du parti.

Il faut au moins avoir six ans de militantisme du parti, être de nationalité malienne et ne posséder aucune autre nationalité, jouir de ses droits civiques et politiques et être de bonne moralité et de grande probité, être à jour de ses obligations financières au niveau de toutes les instances du Parti. Egalement, les critères exigent aux postulants d’être âgé de 35 ans au moins et 65 ans au plus, avoir le soutien d’une cellule du quartier pour les candidats qui résident à Bamako et d’un cercle pour ceux qui habitent dans une région. Enfin, le parti fixe la caution à deux millions FCFA non remboursable.

L’ouverture du processus de désignation du candidat du parti Yelema à la prochaine présidentielle intervient au moment où la classe politique et les partenaires restent sceptiques sur la tenue du scrutin présidentiel. Le gouvernement de transition a annoncé « un léger report » de la présidentielle de février 2024 il y a plus d’un mois sans pourtant fixer une nouvelle date.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

