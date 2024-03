Le président du Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), Dr Choguel Kokalla Maïga, a révélé que la crise qui prévaut actuellement au sein du regroupement politique est consécutive, non seulement, à la volonté de certains membres de se porter candidat à la présidentielle. Et aussi de manipuler des militaires.

Ces révélations ont été faites au cours d’un meeting, tenu le vendredi dernier au palais des Sports. «Certaines personnes veulent se porter candidats à la prochaine présidentielle… Des militaires aussi sont à la manœuvre pour déstabiliser le Mouvement», a ajouté le président du M5-RFP qui a juré aussi qu’il ne trahira jamais le président de la Transition, le le colonel Assimi Goïta. Pour lui, personne n’a le droit de parler de l’après-transition sans que le Premier ministre discute au préalable avec le chef de l’État.

Cette sortie du président est le signe que le M5-RFP est traversé actuellement par des dissensions profondes. La frange qui conteste ouvertement son autorité a organisé une conférence de presse samedi à la Maison de la presse. Elle est emmenée par Me Mountaga Tall, l’imam Oumourou Diarra et Jamille Bitar. Ceux-ci ont rejeté «la gouvernance verticale et par oukase qu’a voulu imposer Choguel Kokalla Maïga depuis sa désignation comme Premier ministre sur proposition du M5-RFP».

Me Mountaga Tall, l’imam Oumourou Diarra et Jamille Bitar ont assuré qu’ils œuvreront pour que le M5-RFP puisse continuer à jouer son rôle d’éveil de conscience et de soutien à la Transition. Ils ont promis aussi de jouer leur partition pour la réussite du Dialogue inter-Maliens. «Notre ambition est de rassembler les Maliens», ont-ils annoncé.

Que nous réservons la suite de cette déchirure au sein du M5-RFP ? Le groupe opposé au président a annoncé qu’il lui donne trois jours pour respecter le fait majoritaire, prononcer la nullité des sanctions commanditées, travailler sans délai à la cohésion et à l’entente au sein du mouvement. À défaut, ils jurent de le démettre de ses fonctions de président du M5-RFP.

Affaire à suivre !

Oumar DIAKITÉ et

Bembablin DOUMBIA

