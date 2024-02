Durant trois jours d’intenses débats, les participants à l’atelier de validation ont formulé des observations et contributions pertinentes qui ont apporté une plus-value aux textes proposés. L’étape suivante consistera à présenter le projet aux acteurs de la société civile avant la validation ultime du Conseil de sécurité nationale (CSN), sous la présidence du chef de l’État, le colonel Assimi Goïta

Les rideaux sont tombés hier sur les travaux de l’atelier de validation externe des documents de la Politique de sécurité nationale (PSN) et de la Stratégie de sécurité nationale (SSN). Après trois jours d’intenses débats et d’échanges ayant permis de passer au peigne fin les documents soumis à leur expertise, les participants ont formulé des observations et contributions pertinentes qui ont enrichi les textes proposés.

Cet atelier initié par le Secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale (CS/CSN), constitue une étape importante dans le processus d’élaboration du PSN et du SSN. L’objectif étant de rendre ce processus inclusif et participatif. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale, le général de division Yamoussa Camara, au siège de la structure à Koulouba.

Dans son discours de clôture le ministre Yamoussa Camara a rappelé que les concepts sont ce qu’ils sont en matière de sécurité nationale, mais chaque pays y met l’acceptation qui sied à sa vision et fait le choix de l’approche qui lui convient pour assurer la cohérence d’ensemble de sa sécurité. C’est ainsi que le Mali a choisi d’écrire un PSN et d’élaborer un SSN pour la cohérence des efforts.

Pour le ministre conseiller à la sécurité nationale, ces documents constituant la voie royale choisie qui devront permettre à notre pays de prendre son destin en main, en anticipant les risques et les menaces. Mais aussi les crises et les catastrophes susceptibles d’affecter ses intérêts vitaux. Une fois adoptés, ces textes permettront au pays de sortir une fois pour toutes du cycle contraignant des planifications d’urgence. Même s’il est évident qu’on ne sera jamais suffisamment prêt pour gérer des crises, car l’on ne saurait tout prévoir.

« Nous venons donc de franchir une étape importante dans le processus d’élaboration du PSN et de sa stratégie de mise en œuvre. Vos remarques et contributions pertinentes seront intégrées», a déclaré le général de division Yamoussa Camara. Avant d’assurer que les documents ainsi enrichis seront renvoyés aux participants les jours prochains par les canaux appropriés. Car la réflexion doit se poursuivre. L’étape suivante consistera à présenter le projet aux acteurs de la société civile avant la validation ultime du CSN, sous la présidence du chef de l’État, le colonel Assimi Goita, at-il expliqué.

Visiblement satisfait, le ministre Yamoussa Camara a félicité l’ensemble des représentants des services et départements ministériels, pour le choix porté sur leurs personnes. Avant de les exhorter à continuer de porter ces projets et à devenir en la matière, les points focaux du SP/CSN. II a également exprimé ses remerciements à tous les experts et consultants pour la qualité des contributions. Une mention spéciale a été accordée aux universitaires pour leur disponibilité à mettre autant que de besoin, leur savoir et leur savoir-faire au service des bonnes causes.

La cérémonie a été marquée par la présentation du projet de rapport du 1er atelier de validation des projets de Politique et Stratégie de sécurité nationale. Les participants étaient issus de plusieurs départements ministériels et des services rattachés concernés, du SP/CSN, du secrétariat général du gouvernement, de l’état-major particulier du président de la République, des Forces de défense et de sécurité, de l’Agence. nationale de la sécurité d’État, du Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, du Centre national d’alerte précoce, de l’Université, de l’École de guerre du Mali, etc.

