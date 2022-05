Le lundi 16 mai 2022, le gouvernement du Mali a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d’Etat dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. « Un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d’Etat dans la nuit du 11 au 12 Mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un Etat occidental », précise, dans un communiqué, le gouvernement.

Selon de la transition du Mali, « dans le dessein malsain de briser la dynamique de la Refondation du Mali, un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d’état dans la nuit du 11 au 12 Mai 2022 » Ces militaires, précise les autorités maliennes, étaient soutenus par un Etat occidental. « La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité du Mali. » Le gouvernement condamne avec « la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l’Etat dont l’objectif visé est d’entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité » lit-on dans le communiqué du gouvernement.

Pour les autorités maliennes, dans le cadre de l’enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le Gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires, ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment, le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. « Les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice et le Gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme », précise le communiqué du gouvernement.

M. K. Diakité

