Me Amadou Tiéoulé Diarra, président du Comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en ceuvre des recommandations des Assises nationales pour la refondation (Cinsere-ANR) qui conduit la délégation malienne a salué la tenue de certains engagements pris par le président Abdourahamane Tiani lors de la cérémonie de clôture de ces Assises, le 20 février dernier.

Il a estimé que sa délégation et lui ont assisté à l’accomplissement d’un double engagement. Le peuple nigérien a formulé des recommandations que le Président Tiani a souhaité mettre en œuvre. Pour ce faire, il a pris des actes règlementaires pour la matérialisation de la mise en œuvre de ces recommandations. Et d’ajouter que le secrétaire général du gouvernement nigérien a fait signer au Président Tiani deux décrets importants pour la mise en œuvre de ces recommandations.

«C’est un jour nouveau pour les Nigériens et les pays de l’AES», a soutenu le chef de la délégation malienne. « La deuxième chose qu’il faut retenir est qu’en fait, les Nigériens viennent de plébisciter leur Chef de l’État. Ils sont sortis de tous les dédales que nous autres avons connus à savoir transition n’est pas République ou République n’est pas Transition», a expliqué Me Diarra, tout en précisant que cette question a été réglée en disant que le Chef de l’État nigérien est le Président de la République et en même temps, qu’il est là pour 60 mois soit 5 ans.

D’après lui, cela veut dire que chaque peuple a sa façon d’organiser ses suffrages et le Niger vient de montrer cet exemple.«L’autre engagement du Chef de l’État est qu’il a promis aux Nigériens de surveiller la mise en œuvre de ces recommandations qui constituent un point de départ. Non seulement, il l’a dit en français mais il l’a dit en Zarma, en Fulfulde, en Haoussa et en sonrai.

Ce qui veut dire qu’il était en communication directe avec son peuple», a retenu Me Amadou Tiéoulé Diarra. Pour qui, sa délégation et lui sont venus du Mali à cette cérémonie pour avoir participé à la reformulation des recommandations mais également pour assister au deuxième engagement du Chef d

’État nigérien. «C’est un motif de satisfaction pour nous, parce que le Président Tiani a montré que les peuples de l’AES doivent marcher en harmonie.

C’est par souci d’harmonisation que nous avons été invités», a-t-il indiqué, ajoutant qu’ils mesurent la marque d’accueil et l’égard qui leur a été réservé. «Nous avons senti qu’il y a trois peuples mais c’est en fait un seul peuple avec les mêmes aspirations à savoir la protection de nos pays, l’indépendance de nos pays et le bien-être des populations», a souligné Me Amadou Tiéoulé Diarra dont la délégation était composée de Dr Bougouna Sogoba du Cinsere-ANR, de Dr Sory Koïta du ministère de la Refondation de l’État et de deux journalistes de la presse publique.

Envoyé spécial

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :