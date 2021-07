Moussa Timbiné à la conférence des cadres du RPM : « Il faut un vrai débat à l’interne, pour affronter avec courage notre passé »

Le président de l’Union des Jeunes du Rassemblement pour Mali (UJ-RPM), non moins ancien président déchu à l’Assemblée nationale du Mali, Moussa Timbiné, pense que le RPM a besoin aujourd’hui d’un débat sérieux et démocratique pour pouvoir unir l’ensemble des militantes et militants du parti. Malgré les festivités de la journée, le président Timbiné pense qu’il est important d’évoquer des questions internes au moment venu. Il propose, à cet effet, la tenue dans les jours à venir des débats sérieux et responsables pour situer les responsabilités par rapport au dérapage effectué en vue de pouvoir faire face à l’avenir. Pour lui, il est important que ceux qui ont fait tomber présentent leur mea-culpa à l’interne afin que le parti puisse avancer.

« Moi je n’ai jamais perdu l’espoir, je suis fils de ce pays et je n’ai aucun complexe. Je me tais parce que je pense que le moment n’est pas opportun mais je n’ai aucun complexe vis-à-vis d’aucun homme politique au Mali », a-t-il laissé entendre. A ses yeux, ce qui est important aujourd’hui, c’est de discuter en responsable pour voir concrètement comment nous pourrons nous donner la main pour sortir le Mali de l’ornière. Le Mali est au fond du trou, il a besoin de tous ses fils, ce n’est pas le moment des guerres et des batails inutiles mais c’est le moment de réflexion. Je ne me reproche absolument rien au Mali, mais pour autant il y a eu des dégâts et il y a des responsables à tous les niveaux. « Donc il s’agit pour nous de faire la justice et ensuite se donner la main pour pouvoir avancer. Je ne serai pas de ceux qui mettront le feu, je serai du côté de ceux qui feront en sorte que le Mali avance », a-t-il conclu.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :