Le Parti pour la renaissance nationale (Parena), regrette la mise en place du gouvernement-Abdoulaye Maïga sans la consultation des forces vives de la nation. Le parti regrette aussi ne pas avoir été entendu sur son avis défavorable à la nomination de Choguel en 2021.

Dans un communiqué sur la situation le Parena rappelle qu’il n’était pas favorable à la nomination de Choguel Maïga, qu’il juge clivant et divisionniste. Et pour le nouveau gouvernement, le parti déplore le fait qu’il n’ait eu aucune consultation des forces vives de la nation. Et cela, malgré la situation sécuritaire, économique politique et financière qui s’aggravent.

Le Parena préconise une concertation inclusive de toutes les forces vives du pays pour dresser une feuille de route de la transition en vue du retour à la légalité constitutionnelle par la tenue d’élections régulières et crédibles. Et aussi de renouer le dialogue avec la Cédéao, l’Union Africaine et avec l’ensemble de la communauté internationale.

En plus de ce regret, le bélier blanc propose des solutions de sortie de crise : « Pour instaurer un climat apaisé au Mali, le parti exhorte les autorités de la transition à garantir le libre exercice des libertés individuelles et collectives, mettre fin aux attaques contre les libertés démocratiques et préserver l’indépendance des médias ».

Il demande aussi la libération des 11 leaders, de la coalition du 31 mars pour le retour à l’ordre constitutionnel, qui sont en prison depuis cinq mois et l’élargissement de tous les prisonniers politiques. Pour citer entre autres ; Etienne Fakaba Sissoko, Ras Bath, Rokia Koné dite Rose Vie chère, Clément Dembélé, Ben-le-Cerveau, Issa Kaou N’Djim. Et aussi, d’œuvrer au retour des exilés politiques. Et de dialoguer avec les djihadistes afin de restaurer la stabilité et la paix au Nord et sur l’ensemble du territoire national.

Koureichy Cissé

