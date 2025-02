NOUVEL AN : Vœux du personnel de la Présidence au Chef de l’État

Le personnel de la Présidence a présenté, ses vœux de Nouvel An, ce vendredi 14 février 2025, au Président de la Transition, SE le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État.

Cette cérémonie, au-delà de son caractère symbolique, est une preuve du dévouement et de l’engagement du personnel de la Présidence au côté du Chef de l’État pour œuvrer ensemble pour la grandeur de la patrie.

Au nom de l’ensemble du personnel, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Dr Alfousseyni DIAWARA, a présenté au Chef de l’État, ainsi qu’à sa famille des vœux de bonheur, de succès, de longévité et de santé.

Il a mis l’occasion à profit pour rappeler quelques hauts faits ayant impacté positivement la vie de la Nation durant l’année écoulée, notamment la lutte implacable contre la corruption, l’élaboration d’une Charte pour la paix et la réconciliation nationale, la réforme et la gouvernance minière, la montée en puissance des Forces de défense et de sécurité et les réformes institutionnelles et politiques. Le ministre a également souligné l’importance des Œuvres sociales du Chef de l’État, véritable source d’espoir pour les couches vulnérables partout sur le territoire national.

Dr Alfousseyni DIAWARA a réitéré à Son Excellence le Président de la Transition, l’engagement indéfectible du personnel de la Présidence. Il a salué à juste titre la nomination de certains collaborateurs aux plus hautes fonctions, notamment comme Ministre, Ambassadeur ou même membre des Commissions de travail dans le cadre des réformes institutionnelles.

Le Président de la Transition a salué le cadre d’échanges convivial que représente cette cérémonie dans le renforcement des liens de collaboration. Le Général d’Armée Assimi GOÏTA s’est également réjoui de la constance des efforts de ses collaborateurs pour veiller à la bonne utilisation des ressources de l’État, qui dénote d’un engagement collectif en faveur de la transparence et de l’efficacité.

En raison des défis énormes auxquels fait face notre pays, il a exhorté le personnel à continuer à s’approprier, dans leurs tâches quotidiennes, les trois principes constitutionnels qui guident l’action publique au Mali. « C’est en se conformant à ces principes que chaque Malienne et chaque Malien réussira à conforter sa citoyenneté », a-t-il poursuivi.

Par Présidence de la République du Mali

