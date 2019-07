leur déclaration, les femmes leaders du PSR, par la voix de leur secrétaire générale, Madame Mame Ndarou N’Diaye, se disent consternées et totalement révoltées contre ces actes de profanation dont a fait l’objet notre drapeau national, symbole de notre souveraineté et l’unité entre nos peuples.

Elles condamnent, à cet effet, toute forme d’outrage aux symboles nationaux de surcroit dans la ville de Kidal où les acteurs du conflit que connaisse aujourd’hui notre pays, se sont inscrits dans une dynamique de paix, depuis 2015.

Par la même veine, elles invitent le gouvernement à tirer tous les enseignements possibles et à tout mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité des populations et de leurs biens dans tout le pays, particulièrement dans les régions de Ségou, Mopti et du Nord. Elles ont lancé un vibrant appel à toute la communauté internationale, témoin et garante de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger, à prendre leur responsabilité, toute leur responsabilité pour que, plus jamais, de tels actes ne se reproduisent dans notre pays.

Daouda DOUMBIA

