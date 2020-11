Parti politique: Démission en cascade à YELEMA

Pour non-respect des textes qui régissent le parti, le maire Mamadou Baba Keita, et treize autres membres démissionnent de Yèlèma

Selon une lettre de démission collective datée du 15 octobre adressée au président communal du parti Yèlèma de la CIV, Adama Béréthé, reçu par le secrétaire administratif de la cellule CIV, Mahamadou Faganda Keita le 19 octobre 2020, le maire signataire, Mamadou Baba Keita, non moins 3ème adjoint au maire de la Commune 4 du District de Bamako, membre du bureau politique national du parti, l’un des membres fondateurs clés treize autres personnalités de la cellule Yèlèma du quartier Lafiabougou ont démissionné du parti Yèlèma pour des raisons du non-respect des textes qui régissent ce parti.

Cette démission collective sera un coup dur du parti Yèlèma de Moussa Mara surtout en cette veille d’élections générales dans 18 mois, période de la transition politique au Mali.

Suite à cette démission, nous avons approché le maire, démissionnaire de la cellule Yèlèma du quartier de Lafiabougou, Mamadou Baba Keita, pour en savoir plus sur les raisons de son départ ainsi que celui des treize autres personnalités de la cellule. C’était le mercredi 28 octobre dernier, dans son bureau à la mairie de la CIV. Selon les explications de Mamadou Baba Keita, tout est parti, lors de la désignation le jeudi 06 septembre 2018 des candidats pour le compte du parti Yèlèma en commune IV du district de Bamako pour les legislatives prochaines.

A l’en croire cette désignation a été faite en violation des principes et valeurs de leur parti. Selon lui, la validation des deux candidats s’est effectuée sans la présence des délégués du quartier Lafiabougou, car la séance avait été levée.

A cet effet, une seconde réunion de validation était prévue pour le samedi 8 septembre 2018, a-t-il signalé. « Il faut retenir que Moussa Mara a été désigné par la cellule communale sans participer aux primaires organisées par son quartier Lafiabougou », a-t-il regretté. Selon lui, cette décision a été prise à l’époque contre le gré de la cellule de quartier de Lafiabougou, et elle la considérait comme une violation des textes du parti Yèlèma.

Après plusieurs tentatives pour aller aux responsables du parti au respect des textes fondamentaux de yèlèma, le maire signataire Mamadou Baba Keita, et treize autres ont démissionné du parti de Moussa Mara. « Militants et compagnons de lutte depuis plusieurs années, nous avons voulu être respectueux des textes qui régissent le Parti Yèlèma, mais hélas, nous avons compris que c’est peine perdue. Nous rappelons que les principes et valeurs qui ont suscité la création du parti se sont étiolés au fil du temps. Nous avons bâti Yèlèma autour des valeurs suivantes : La vérité et la transparence ; La responsabilisation de la base ; La promotion du leadership ; L’intérêt public supérieur aux intérêts privés ; A chacun selon ses mérites », ont détaillé les démissionnaires dans leur lettre de démission. Après plusieurs années d’existence, selon Mamadou Baba Keita, malheureusement, il a été constaté que ces valeurs n’ont plus droit d’être citées et cela malgré plusieurs promesses non tenues, lors de l’élaboration des listes de candidatures pour les scrutins des élections communales et législatives 2020.

Selon le maire Keita, cette démission est motivée par la violation de tous ces faits et à tous les niveaux du parti Yèlèma. Après leur départ de Yèlèma, selon Mamadou Baba Keita, lui et ses collègues n’ont pas encore déterminé une destination, mais au moment opportun ils vont informer l’opinion nationale.

La liste des noms des cadres du parti Yèlèma qui ont démissionné conformément selon les textes en vigueur :

1- Mamadou Baba KEITA

2- Teninkoma DOUMBIA

3- Ibrahim SAMAKE dit Sori

4- N’Faly KEITA

5- Mme Hawa MAGUIRAGA

6- Awa KEITA

7- Namakan KEITA

8- Amadou TRAORÉ

9- Amara TRAORÉ

10- Boufouné KONATÉ

11- Sanoussi KONÉ

12- Adama CAMARA

13- Bourama SISSOKO

14- Sitan KEITA

