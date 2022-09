Dans une déclaration signée par son président Pr Marimatia Diarra, en date du 14 Septembre 2022 publiée à la veille de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations – Unies à New – York en fin septembre 2022, le Parti africain pour la solidarité et la justice ( Adema – PASJ ) dit suit avec beaucoup d’attentions et une vive préoccupation l’évolution de la situation sécuritaire sur le terrain et la gestion de la plainte du Gouvernement malien contre la France au Conseil de sécurité de l’ONU par rapport au strict respect de la souveraineté nationale du Mali.

Selon l’Adema, malgré la montée en puissance des Forces armées maliennes sur le territoire national, la situation sécuritaire du Mali reste très préoccupante et de vives inquiétudes s’installent sur la sincérité de la collaboration de certains partenaires stratégiques dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier dans le Sahel.

À cet égard, l’Adema réaffirme son soutien sincère aux Autorités de la Transition, aux Forces de défense et de sécurité nationales, tendant à la sauvegarde de l’intégrité du territoire national, au maintien de la forme républicaine et au caractère laïc de l’Etat, et à l’indépendance du Mali.

A cet effet, l’Adema souhaite une gestion rigoureuse et impartiale de ce dossier par les Nations Unies, en vue de favoriser la paix internationale qui est la raison d’être de notre organisation commune, l’espoir de l’humanité. Toutefois, l’Adema exprime toute sa gratitude envers la Communauté internationale qui a fait preuve d’une solidarité soutenue pour le triomphe de la démocratie et pour sa précieuse contribution à la paix dans notre pays.

Enfin, le PASJ exhorte toutes les forces déployées par l’ONU au Mali à renforcer davantage leur coopération avec les Forces Armées Maliennes pour combattre, de façon plus vigoureuse, le terrorisme qui cause tant de souffrances dans le Sahel, particulièrement au Mali.

AMTouré

