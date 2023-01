Lors de sa traditionnelle présentation de vœux aux journalistes mardi, à la Maison de la Presse, Me Mountaga Tall, président du Congrès national d’Initiative démocratique- CNID-Faso-Yiriwa-Ton, s’est prononcé sur la question de la laïcité au Mali.

L’homme politique invite les Maliens à cesser de prendre la laïcité sur seulement le prisme français. C’est-à-dire, la laïcité telle que conçue par la France qu’il, lui-même, qualifie d’irréligiosité. Il s’agit dans cette acception, du rejet total de la religion et de toute la chose religieuse par l’Etat et ceux qui le représentent, de dissocier l’Etat de la religion et de tout ce qui a un aspect religieux.

Par contre, il existe plusieurs sortes de laïcité dans le monde, a-t-il fait savoir. Il y a la laïcité inclusive comme pratiquée, dit-il, aux Etats-Unis d’Amérique. « Les Etats-Unis sont laïcs mais le Président prête serment sur le livre saint de sa croyance », rappelle-t-il et ajoute : « En Turquie, il y a prédominance d’une religion ». « Je suis adepte de la laïcité, mais pas la laïcité qui rejette les religions, qui est l’irréligiosité. Mais, la laïcité qui intègre les religions, qui se tient à égale distance d’elles et qui même aide les citoyens à assumer leur obligation religieuse ».

Par rapport à l’avant-projet de la nouvelle Constitution, Me Mountaga Tall dira que son parti, le Cnid-Fyt, soutient le projet. Pour lui, tout n’est pas rose mais reste cohérent avec la transition. En ce qui concerne la presse, Me Tall a évoqué de nouveau, les conditions de vie précaire de la presse, le délit de presse toujours en actualité et plusieurs autres difficultés.

Il a présenté ses meilleurs vœux à la presse malienne et invité les journalistes à la préservation de la Démocratie par la sensibilisation et la formation. Plus jamais de coup d’Etat, a-t-il prôné. Car pour lui cela est toujours du retard.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :