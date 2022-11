Le président Assimi Goïta a reçu en audience le vendredi dernier le chef du gouvernement titulaire, qui lui a affirmé être apte à reprendre ses fonctions, après trois mois d’absence pour raisons de santé.

Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, a reçu en audience Choguel Kokalla Maïga le vendredi 25 novembre au matin à Koulouba.

Après l’audience, le président Assimi Goïta n’a pipé mot mais le patron du M5RFP, ancienne formule a pris contact avec le micro.

« Je suis venu informer le président que je suis apte à reprendre le travail et dans quelques jours le chef de l’État annoncera la date », a déclaré Choguel Kokalla Maïga, sur la chaîne nationale et information relayée sur les différents réseaux sociaux. Mais jusque-là, aucune information n’a été publiée sur la réponse du colonel

Choguel Kokalla Maïga, âgé de 64 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral en août dernier et a dû être hospitalisé. Le colonel Goïta a désigné quelques jours plus tard le colonel Abdoulaye Maïga, alors ministre de l’Administration territoriale et porte-parole du gouvernement, pour assurer l’intérim.

Choguel Maïga avait été nommé à la tête du gouvernement en juin 2021 à la suite d’un second coup d’État en un an. Il est l’un des visages de la rupture consommée depuis lors avec l’ancien allié français et ses partenaires, et de la réorientation militaire et politique vers la Russie

Yattara Ibrahim

