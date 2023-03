Politique : La Convergence 2023 bientôt sur les fonts baptismaux

Dans le cadre du lancement officiel de son parti politique “La Convergence”, prévu le 18 mars prochain au Centre international de conférences de Bamako, l’ancien député de la Commune V du district de Bamako et président de la jeunesse du Rassemblement pour le Mali (RPM), Moussa Timbiné a animé un point de presse ce samedi 11 mars 2023, à son siège, aux 300 logements.

Dans ce point de presse, le président Moussa Timbiné était accompagné des responsables du parti « La Convergence » qui sont entre autres : Issa N. Traoré, Mme Belco Samassékou, Mohamed Ansary, Fatoumata Mama Kane et ainsi que l’ensemble des militants du parti.

Dans sa déclaration, le président du parti « La Convergence » a d’abord rappelé que le 5 janvier dernier, avec d’autres camarades, ils ont décidé de proposer un nouveau contrat social au vaillant peuple malien. Cet engagement requérait de leur part toutes leurs responsabilités, devant l’Histoire et le peuple malien. Il dira qu’ils ont démissionné de tous les organes du Rassemblement pour le Mali (RPM), créer le cadre politique de la convergence des Maliennes et des Maliens au service exclusif de l’intérêt de notre pays.

En se référant aux valeurs humaines et sociales, d’honnêteté et de probité morale de feu le président Ibrahim Boubacar Kéita, « La Convergence » se veut un parti dans lequel les Maliens se reconnaîtront et qui sera porteur de leurs attentes et de leurs aspirations.

Le président Timbiné s’est réjoui de constater qu’aux termes des démarches entreprises auprès des autorités compétentes, qu’ils ont obtenu le récépissé de déclaration de parti politique sous le numéro 005/02/2023/MADT-DGAT en date du 21 février 2023.

« La Convergence » a pour objet de fédérer les Maliennes et les Maliens, sans distinction d’âge, de race, d’ethnie, de sexe et de langue, autour de la construction d’un Mali prospère, unifié et sécurisé en mettant un accent particulier sur la restauration de nos valeurs et l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

Elle se veut une force de proposition et de changement. L’emblème du parti est composé d’une colombe, symbole de paix, tenant un panier d’épis de riz, de mil, de sorgho et de maïs, soutenu par deux mains, consacrant la force ouvrière et la vitalité du peuple malien.

Cette image traduit la volonté du parti à promouvoir le développement et l’auto-insuffisance alimentaire au Mali dans un environnement de paix, de solidarité et d’entraide. Il a profité de l’occasion pour remercier nos concitoyens de l’intérieur comme de l’extérieur qui ont déjà rejoint « La Convergence ». Par la même occasion, il a invité les Maliennes et Maliens de toutes les couches sociales à rejoindre le parti pour bâtir un Mali meilleur.

Il a aussi saisi l’occasion pour annoncer la tenue du meeting de lancement officiel de « La Convergence » prévue le samedi 18 mars 2023. Il a également lancé un vibrant appel à toutes les filles et à tous les fils de notre pays à inscrire leurs actions dans l’unité, la cohésion et l’entraide en vue de relever les différents défis auxquels le Mali fait face.

C’est pourquoi ils se réjouissent des efforts que déploient chaque jour les autorités de la transition pour redonner à notre pays sa fierté d’antan. « La Convergence » les encourage à redoubler d’efforts afin de parvenir à une restauration effective de la souveraineté de notre pays sur tout le territoire national, au retour à l’ordre constitutionnel normal dans les conditions propices à des élections paisibles et crédibles, ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale.

Ibrahima Ndiaye

