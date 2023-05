Conformément à sa mission d’appui à l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, avec l’aide de l’Armée malienne, achemine, depuis mercredi dernier, le matériel électoral à l’intérieur du pays.

Le top départ du deuxième convoi logistique a été donné, vendredi, à la Base 101 de Sénou, par le chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le général Alou Boï Diarra, en présence du chef de cabinet au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdrahamane Ouattara. Ce matériel est composé d’urnes, de scellés, d’isoloirs, d’encre indélébile, de lampes, de cachets de vote, de tampon d’encre…

Le représentant du ministère en charge de l’Administration territoriale a indiqué que depuis le jour où les autorités ont décidé la tenue du référendum, le 18 juin prochain, son département a mis en place un dispositif pour l’acheminement du matériel électoral à l’intérieur ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali.

Pour ce qui concerne les capitales régionales, les préfectures et sous-préfectures, c’est l’Armée, sollicitée par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, qui y livre les équipements électoraux. «Jusque-là, ça se passe très bien avec exclusivement l’appui de l’Armée de l’Air que je salue», a exprimé le colonel Abdrahamane Ouattara, soulignant l’engagement sans réserve des autorités par rapport à l’organisation du scrutin référendaire.

Il dira qu’une fois que le matériel arrive à destination, les différents responsables de l’État, avec le concours de l’Aige, l’achemineront au niveau des centres et bureaux de vote.

De son côté, le général Alou Boï Diarra a assuré que l’Armée de l’Air apporte un soutien logistique en termes de transport dans l’organisation des opérations référendaires et électorales.

Cela, conformément à la vision des autorités du pays. Il dira que cet appui s’inscrit dans le cadre de l’opération «Tilé kura» qui consiste à la sécurisation des opérations électorales. «Cette opération a été planifiée depuis plusieurs mois. Aujourd’hui, on peut dire qu’avec ces opérations référendaires qui commencent, on y est de plain-pied», a déclaré le chef d’état-major de l’Armée de l’Air.

L’officier général a expliqué que dans le cadre de «Tilé kura», l’Armée de l’Air a pour rôle de transporter le matériel et les agents électoraux vers toutes les destinations dont l’accessibilité, par voie routière, peut être problématique.

Il a assuré que les contraintes de délai sont prises en compte. «Avec nos collègues du ministère de l’Administration territoriale et l’Aige, nous avons planifié de bout en bout cette opération, comme nous le faisons pour les opérations aériennes dans le cadre militaire.

Tous les détails sont pris en compte, notamment les itinéraires qui sont calculés pour que les moyens aériens soient employés de manière optimale et efficiente», a ajouté le général Alou Boï Diarra. Rappelant la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa), le chef d’état-major de l’Armée de l’Air a promis que cette trajectoire montante de notre outil de défense se poursuivra de manière continue.

Cette opération de transport de matériel électoral sonne comme un cinglant démenti aux allégations faisant état de manque de ressources financières pour la mise à disposition de la logistique de vote.

La loi électorale énonce que le ministère chargé de l’Administration territoriale a pour mission d’appuyer l’Aige. À ce titre, il est chargé de l’organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales, de la révision des listes électorales, de la création, de l’emplacement et du ressort des bureaux de vote en rapport avec l’Autorité indépendante.

Il s’agit également d’appuyer le suivi et la supervision de l’ensemble des opérations référendaires et électorales ; de la gestion du matériel et de la logistique des opérations référendaires et électorales…

Bembablin DOUMBIA

