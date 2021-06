Présidentielle 2022 : Aliou Boubacar Diallo, un choix raisonné

Ce politique s’est fait remarquer partout dans le pays à travers plusieurs actions à savoir la construction des routes, des digues, des forages d’eau, la construction des mosquées, des centres de santé, d’écoles, de pavages de rues, le paiement de salaires d’enseignants et d’Imams.

Si tout se déroule bien comme prévu, les Maliens retourneront dans les urnes pour choisir un nouveau président de la République en 2022. Et une chose est aussi sûre, le président d’honneur du parti ADP-Maliba sera dans la course non pas par simple plaisir mais uniquement à cause de l’amour du pays qu’il porte dans son cœur et surtout son souci constant et permanent pour l’avenir de la nation malienne qui fait face à une crise multidimensionnelle depuis 2012 .

S’il y a aujourd’hui un homme qui se soucie du bien-être des populations maliennes et de l’avenir radieux de son pays depuis plus de trente ans, c’est bel et bien Aliou Boubacar Diallo. En effet de Kayes en passant par Bamako jusqu’à Kidal l’homme est connu dans l’humanitaire et sa participation dans la vie économique du pays à travers ses multiples entreprises à Kayes, à Bamako et dans le Wassoulou.

Avant de se lancer dans la politique, Aliou Boubacar Diallo s’est fait remarquer partout dans le pays à travers plusieurs actions à savoir la construction des routes, des digues, des forages d’eau, la construction des mosquées, des centres de santé, d’écoles, de pavages de rues, le paiement de salaires d’enseignants et d’imams. Et pour pérenniser cela à jamais même après lui, une fondation a été créée pour continuer les actions humanitaires dans le but de soulager les populations particulièrement celles des plus démunies.

Arrivé troisième à l’élection présidentielle de 2018 (même si bon nombre d’observateurs avaient estimé qu’il était arrivé second ) derrière le président sortant d’alors et vu toutes les actions qu’il ne cesse de mener avant et après 2018, les Maliens doivent choisir Aliou Boubacar Diallo s’ils veulent réellement un vrai changement en vue de redonner un vrai espoir à tout un peuple meurtri après trente ans de pratique démocratique qui a conduit à l’enlisement du pays à partir de 2012 avec deux coups d’état absurdes. Face aux futurs enjeux cruciaux, certains mouvements, associations et partis politiques entendent apporter leur soutien pour faire élire le président d’honneur du parti ADP-Maliba.

Plusieurs de ces responsables reconnaissent en Aliou Diallo sa clairvoyance, son souci permanent du Mali et sa capacité à gouverner le pays avec honneur, dignité et respect. Une chose est sûre si les actions concrètes réalisées pour les populations maliennes peuvent faire élire un candidat à la présidence de la République, il ne fera aucun doute qu’Aliou Diallo sera le futur président de la République du Mali en 2022 au vu de toutes ses actions menées et qui ne souffrent aucune contestation.

En plus de cela son aura sur la scène internationale lui permettra de bien cerner la politique internationale du Mali avec les partenaires techniques et financiers. Ce qui lui permettra certainement de faire face à la problématique de l’emploi des jeunes et de propulser le Mali vers un avenir meilleur. C’est dire que l’homme possède une grande expertise dans le domaine du développement, en témoignent ses usines d’exploitation de gaz. La balle est donc dans le camp des électeurs s’ils ne veulent pas continuer à vivre dans l’incertitude et dans les ténèbres.

Ibrahim Yattara

