L’hôtel Salam de Bamako a abrité, le 24 août 2022, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de Planification Stratégique du Plaidoyer pour l’obtention d’une loi octroyant 40% de postes électifs et nominatifs aux jeunes. Cet atelier de deux jours est organisé par le Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes, en partenariat avec l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD). L’objectif général dudit atelier est de renforcer les connaissances et compétences des membres du Consortium afin de planifier stratégiquement la mise en œuvre de son plan d’action pour l’obtention d’une loi octroyant 40% de postes électifs et nominatifs aux jeunes (hommes et femmes).

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Diakaridia Diakité, en présence du porte-parole du Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes, Mamadou Sansi Bah, non moins Président du Réseau des jeunes des Partis Politiques du Mali (RJPPM) ; de Mme Hawa Soumaré de l’institut NIMD et d’autres personnalités.

Dans son discours, Mme Hawa Soumaré de l’Institut NIMD a fait savoir que cet atelier de 2 jours se veut un atelier de renforcement des connaissances et des compétences des membres du Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes. «Il s’agira ainsi, à travers cet atelier, d’amener les participants à se familiariser avec la notion de planification stratégique : Quelles stratégies de mobilisation, de plaidoyer, de communication et de mise en oeuvre d’un plan d’action pour les organisations en vue du renforcement de leur ancrage institutionnel et leur légitimité dans l’espace sociopolitique », a-t-elle dit.

A sa suite, le porte-parole du Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femme, Mamadou Sansi Bah, Président du RJPPM, a précisé que le Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes est composé du Réseau des jeunes des partis politiques du Mali (RJPPM), de l’Association des Blogueurs du Mali (ABM), du Réseau des femmes pour la consolidation de la paix (RFCOPA), de l’Association Démocratie 101 et du Réseau des jeunes femmes politiques et des organisations de la société civile (REJEFPO).

Avant d’ajouter que le consortium a pour objectif de valoriser et de renforcer l’engagement des jeunes à poursuivre leur contribution constructive au processus de réformes engagé par les plus hautes autorités nationales.

Dès sa création, dit-il, le consortium s’est donné pour mission de mener les plaidoyers en faveur des jeunes, parmi lesquels on peut citer : l’adoption d’une loi octroyant 40% des postes électifs et nominatifs pour les jeunes ; la relecture de la charte des partis politiques pour une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans les bureaux politiques nationaux à travers un quota de 30% jeunes, 30% femmes ; la mise en place d’un cadre d’échange périodique entre le CNT (Conseil national de transition) et les informateurs ; l’intégration des jeunes dans les structures de suivi des recommandations des ANR (Assises nationales de la Refondation) et dans les commissions des réformes politiques et institutionnelles.

Selon lui, cet atelier se situe dans le cadre d’une planification stratégique des activités de plaidoyer pour le renforcement de la représentation des jeunes à hauteur de 40% au niveau des instances électives et nominatives, conformément aux engagements pris par l’État du Mali en la matière. « Ainsi, au terme de ces deux jours d’atelier, les membres du consortium seront renforcés en connaissance leur permettant de planifier stratégiquement la mise en œuvre de son plan d’action pour l’obtention de cette loi à laquelle nous tenons beaucoup.

Aussi, cet atelier permettra aux participants membres du consortium d’identifier les défis et obstacles à la participation des jeunes aux prises de décisions, de faire une meilleure planification des activités dans le cadre du lobbying et plaidoyer et de définir les stratégies de mobilisation, de communication et les modalités de mise en œuvre des activités ainsi que l’atteinte des résultats escomptés à court, moyen et long terme », a conclu Mamadou S. Bah.

Quant au représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Diakaridia Diakité, les jeunes représentent 65% de la population malienne.

Enfin, il a indiqué que cet important atelier aidera le département de la jeunesse à atteindre ses objectifs d’épanouissement de la jeunesse malienne.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :