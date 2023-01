Douter du patriotisme d’Aliou Boubacar Diallo au point de lui prêter des intentions de déstabilisation du Mali, c’est mal connaitre l’homme. Plus d’une fois, il a montré à quel point il portait le Mali dans son cœur. Sans calcul et de façon totalement désintéressée, il a multiplié des actes de générosité et des actions philanthropiques au moment où aucune ambition politique ne l’habitait. Il n’a jamais fait mystère de son soutien à la transition afin que les Maliens unis et solidaires travaillent ensemble pour juguler la crise actuelle et que des conditions de paix et de stabilité soient réunies. Cela à ses yeux paraissait essentiel et surtout primordial. Penser qu’il a pu se renier en confiant de propos malveillants à un obscur inconnu relève à mes yeux de fantasmes débridés. Il s’agit de simples rumeurs comme les réseaux sociaux maliens en savent créer. Rendons grâce à Dieu et comme me dit l’autre “laissons les choses basses mourir de leur propre prison ” analyse d’un média de la place

Foutez la paix à Aliou Boubacar Diallo.

Il y’a une page Facebook dont se cachent certains mauvais esprits pour raconter des insanités sur des honnêtes personnes. Son dernier gaffe concerne Aliou Boubacar Diallo, de grâce un peu de retenue. Ce grand monsieur gère ses affaires à travers beaucoup de pays d‘Afrique et a des partenaires partout dans le monde. Lui prêter certaines mauvaises intentions relève de la méchanceté gratuite. Donc si tu veux combattre ABD, fais-le à visage découvert et tu sauras en ce temps. Aliou Boubacar Diallo est celui qui va chercher des milliards hors du pays pour venir investir au Mali. Donc foutez-lui la paix.

Election présidentielle :

Aliou Boubacar Diallo a la faveur des pronostics

Le président d’honneur de l’ADP-Maliba a des idées à mettre sur la table et plus que jamais sa place est sur le devant de la scène politique. Pour autant va-t-il enfiler le boubou de candidat à la présidentielle ?

Il n’a peur de la parole du peuple. Quel hymne à la démocratie ! Après encore des mois de suspense insoutenable va enfiler le boubou d’aspirant au trône de Koulouba, histoire d’ancrer une bonne fois pour toute dans les esprits son slogan de campagne, peut-être du style « Un Mali uni et fort ». Sous les plumes des commentaires politiques, Aliou Boubacar Diallo est le président à plein-temps pour penser l’avenir du bassin de vie de ses compatriotes. Comme un air de pré-campagne électorale, il a plus de vision, plus d’ambition, et s’attaque à des problématiques à travers son message de rentrée scolaire, ses vœux de Maouloud, ses vœux du mois de ramadan, de la fête de l’indépendance du pays ou encore sa tribune de réflexion sur la question sécuritaire, le Président d’honneur de l’Alliance démocratique pour la Paix (ADP-Maliba). Autant dire qu’il est très régulier, à l’opposé d’autres qui se fendent de communiqués du style ‘’le parti condamne… Le parti regrette … Le parti exige », histoire de donner signe de vie.

Ceux-ci sortent les griffes contre les militaires qu’ils tiennent pour ennemis. « Aliou Boubacar Diallo est aussi dans l’humanitaire. Cela marque beaucoup les esprits. S’il continue dans la même dynamique et dans une politique de proximité, on peut sans risque de se tromper dire qu’il peut être en bonne position pour la présidentielle à venir. Il a ses chances, mais il y a un travail de fond qu’il doit faire », analyse le politologue Dr. Bréhima Mamadou Koné qui juge indispensable pour l’élection du futur Président de la République le soutien des militaires. « Le candidat qui sera adoubé par les militaires » affirme-t-il, sera le candidat élu.

Doué de patriotisme

Attentif à ses activités, des observateurs notent que « la dimension sociale est un marqueur de grand homme, un atout de taille dans la conquête du pouvoir ». Des soutiens de taille également. Le 7 août dernier, l’Alliance des Démocrates Rénovateurs (ADR), qui avait soutenu la candidature de feu Soumaila Cissé en 2018, a jeté son dévolu sur Aliou Boubacar Diallo, expliquant avoir été séduite par le « patriotisme », « l’expérience dans la gestion des affaires » et le « parcours politique » de l’homme d’affaires et philanthrope.

Yattara Ibrahim

