Dans un nouveau mémorandum adopté par le comité directoire du parti, le 31 janvier dernier, le Parena de Tiébilé Dramé a, pour une sortie de crise, fait des propositions. En effet, après s’être affiché sans ambages en faveur d’une restauration de l’ordre constitutionnel, le Parti du Bélier exhorte les autorités de Transition à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route en concertation avec les partis politiques, les sociétés civiles et les mouvements du Nord, tout en renouant le dialogue avec la CEDEAO pour la levée des sanctions, la restauration de l’ordre républicain et la sauvegarde de la démocratie. Toutes choses qui, aux yeux du Parena, relèvent de la responsabilité des Maliens.

Pour une élection crédible et transparente, le Tiebilé Dramé et ses camarades suggèrent un audit approfondi du fichier électoral et prônent l’entrée en vigueur des nouvelles institutions avant la fin du mois de décembre 2022, mais avec le ministère de l’Administration territoriale comme structures organisatrices des joutes et la commission électorale (composée paritairement) comme organe de contrôle et de supervision des opérations électorales.

En vue d’amoindrir le coût de l’organisation des élections, Tiébilé et les siens proposent aux autorités de Transition de coupler les législatives et le 1er tour de la présidentielle en mode scrutin proportionnel pour la députation.

Le Parena préconise par ailleurs l’adoption d’une nouvelle loi électorale, la relecture de la loi organique sur les députés ainsi que de la charte des partis et l’instauration du principe de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :