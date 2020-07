Situation politique : Les pro-IBK s’organisent au sein de la Coalition Pour le Mali

La Coalition Pour le Mali (CPM) a été lancée, ce jeudi soir, au Centre International de Conférence de Bamako. Une coalition présidée par le Pr Tièmoko Sangaré, et qui regroupe tous les mouvements qui soutiennent les actions du président IBK.

– Maliweb.net -«Rassembler les Forces politiques et sociales de la majorité présidentielle en vue de mieux répondre aux aspirations légitimes du peuple souverain du Mali.» Tel est, selon la déclaration de création lue par l’ancien ministre Amadou Thiam, l’objectif principal de la Coalition Pour le Mali. Les membres de la CPM se disent vouloir fédérer toutes les forces vives de la nation, de la majorité présidentielle, de l’opposition républicaine et de la société civile.

Les principaux buts de la CPM sont l’«application rigoureuse des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif» et l’accompagnement du Président de la République dans la recherche de réponses concrètes et adéquates aux défis actuels. Par la voix d’Amadou Thiam, la CPM a lancé un « appel pressant» aux membres du M5-RFP à inscrire dans le respect de la légalité constitutionnelle et à privilégier le dialogue.

A la question si la Coalition Pour le Mali est une force d’opposition ou de dialogue avec le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP). Pr Tièmoko Sangaré clarifie: «Nous nous sommes déplacés chez le M5 – RFP avec une offre de dialogue. Nous sommes à la recherche de solutions pour le Mali, certainement pas pour opposer les Maliens».

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

