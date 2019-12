Sommet de Pau : Le Président de la République reçoit son invitation

Formellement, le président de la République est invité à participer à un sommet à Pau (France), qui réunira les chefs d’Etat du G5 Sahel et leur homologue français autour de la situation au Sahel. Concrètement, il s’agira d’examiner comment répondre aux défis sécuritaires et d’afficher leur solidarité aux fins d’obtenir une plus forte mobilisation internationale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu, hier au palais de Koulouba, son invitation des mains de Christophe Bigot, envoyé spécial de la France pour le Sahel. C’était à la faveur d’une audience.

Cette invitation vient apaiser beaucoup de nos compatriotes, qui étaient très remontés contre le président français pour avoir «convoqué nos chefs d’État» à Pau avec un ton qui nous rappelle la période de la colonisation. Sur ce malentendu, l’émissaire français a tenu à préciser : «c’était plutôt une invitation».

Et de rappeler à cet effet que «le président Ibrahim Boubacar Keïta et Emmanuel Macron ont des relations extrêmement amicales. Entre amis, on dit les choses et on a un dialogue constant».

En témoigne, selon lui, le déplacement du président Keïta à Paris pour rendre hommage aux 13 soldats français morts au Mali.

Christophe Bigot a estimé que le plus important est de se mobiliser et «regarder ensemble comment nous pourrions aller plus loin et répondre à ce grave défi sécurité dans le Sahel». Pour lui, aller plus loin, c’est utiliser l’aide de « nos amis européens qui veulent joindre leurs efforts à Barkhane pour combattre le terrorisme. Aussi, c’est mobiliser le Partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel, pour apporter un soutien aux forces de sécurité intérieure du Mali ».

À ce propos, il a indiqué que la rencontre de Pau sera l’occasion de repenser la coordination sur le terrain et de faire appel aux forces spéciales européennes.

