Le Vérificateur Général a officiellement remis son Rapport annuel 2020 à Son Excellence Monsieur Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat

Bamako, le 12 octobre 2021 – Le Vérificateur Général, Monsieur Samba Alhamdou BABY, a solennellement remis son Rapport annuel 2020 à Son Excellence Monsieur Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat. C’était ce matin, au Palais présidentiel de Koulouba, en présence du Premier Ministre, Dr Choguel Kokala MAIGA et de certains membres du Gouvernement.

Dans son allocution introductive, le Vérificateur Général a souligné que l’impact de la COVID-19 a affecté négativement l’exécution du programme initial de vérification pour l’année 2020 du Bureau du Vérificateur Général (BVG) qui a réalisé 22 missions sur les 33 prévues. Elles comprennent douze (12) vérifications financières ou de conformité, quatre (4) vérifications de performance, cinq (5) vérifications de suivi des recommandations et une évaluation de politique. Ces missions ont couvert les domaines de la Sécurité alimentaire, les Infrastructures et la Sécurité routière, la gouvernance institutionnelle, le Développement local, la Santé, l’Energie et l’Eau. Quant à la mission pilote d’évaluation de politique publique initiée pour la première fois au Bureau, elle a porté sur la composante « Santé et Hygiène Publique » du Programme de Développement Socio-Sanitaire – Phase III (PRODESS III) dont la majorité des objectifs assignés n’ont pas été atteints, en dépit des efforts fournis dans certaines domaines.

Il a aussi rappelé le partenariat fort qui existe entre la Section des Comptes de la Cour Suprême, les Pôles Economiques et Financiers, le Conseil National de la Société Civile et les acteurs de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière.

En retour, SEM Assimi KOITA a félicité le Vérificateur Général et son équipe d’experts pour le travail contraignant que le BVG a abattu durant une année entière et qui a permis de produire le présent rapport car, au regard principes de justice et d’équité, la détermination du Bureau du Vérificateur est indispensable pour l’avènement d’une gouvernance vertueuse afin que le peuple retrouve sa souveraineté économique et financière.

Pour l’exercice 2020 :

Les vérifications financières ou de conformité ont concerné :

la Direction Administrative et Financière de la Primature ;

l’Ambassade du Mali au Caire en Egypte ;

l’Ambassade du Mali à Brazzaville en République du Congo ;

l’Ambassade du Mali à Addis-Abeba en Ethiopie ;

les Entrepôts Maliens en Côte d’Ivoire (EMACI) ;

les Entrepôts Maliens au Sénégal (EMASE) ;

la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA) ;

le Fonds d’Entretien Routier par l’Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier (AGEROUTE) ;

l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER) ;

l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) ;

le Nouveau Complexe Sucrier du Kala Supérieur (N-SUKALA SA) ;

la traçabilité des paiements sociaux effectués par les sociétés minières (SOMILO-SA et GOUNKOTO-SA).

Les vérifications de performance ont porté sur :

la Société Energie du Mali (EDM-SA) ;

la Commune Urbaine de Bougouni ;

la Commune Rurale de Siby ;

la Commune Rurale de Guégnéka (Fana).

Les vérifications de suivi des recommandations ont concerné :

la vérification de performance, de la gouvernance et la gestion administrative du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré (CHU-GT) réalisée en 2018;

la vérification de performance du système de mise à disposition des médicaments aux clients par la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) réalisée en 2018 ;

la vérification financière des opérations d’exécution budgétaire de « Aéroports du Mali » (ADM) réalisée en 2018 ;

la vérification financière des opérations de recettes et de dépenses effectuées par la Mairie de la Commune Rurale de Baguineda-Camp réalisée en 2018 ;

la vérification financière des opérations de recettes et de dépenses de la Commune Urbaine de Koulikoro réalisée en 2017.

Le Rapport annuel 2020 est téléchargeable sur le site du BVG : www.bvg-mali.org

Commentaires via Facebook :