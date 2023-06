Dans une déclaration rendue publique le 20 juin 2023, le Front Uni contre le référendum (Fucr) réclame la démission des membres de l’Aige (Autorité indépendante de gestion des élections) pour incompétence et partialité et réaffirme son profond désaccord et sa ferme opposition au référendum tenu le dimanche 18 juin 2023.

Le Fucor dénonce vigoureusement les nombreuses irrégularités qui ont entaché ce référendum dont «l’incapacité notoire de l’AIGE à organiser un scrutin et à être impartiale pour demeurer l’appendice du gouvernement ». À la relecture de ce qu’il qualifie d’illégalités criardes et manœuvres frauduleuses savamment orchestrées, le Front Uni contre le référendum se démarque de ce fiasco, qui demeure le pire scrutin de l’histoire du Mali jamais organisé. «Le Front Uni appelle la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l’homme et toutes les personnes éprises de justice et de liberté à condamner fermement ce référendum illégal et illégitime, de la pire espèce. Il appelle à la démission des membres de l’AIGE en raison de leur incompétence et de leur partialité.»

‘’Victoire écrasante du Boycott et du Non’’

Le Fucor se réjouit du faible taux de participation. «Face à ces opérations référendaires illégales et illégitimes, le Front Uni avait appelé le peuple à choisir entre s’abstenir ou voter “Non”. Nous sommes fiers de constater que notre message a été entendu et que le taux de participation a été de 27%, selon les estimations d’une mission d’observateurs. Nous saluons chaleureusement le peuple conscient du Mali qui a suivi le mot d’ordre du Front Uni Contre le Référendum. Ce taux de participation consacre la victoire écrasante du «Boycott et du NON» avec 73 % et démontre la prise de conscience du peuple malien face aux irrégularités et violations de la constitution qui ont entaché ce référendum. Il témoigne de la volonté du peuple de défendre ses droits démocratiques et de résister à toute tentative de manipulation du processus électoral. Nous félicitons tous ceux qui ont choisi de s’abstenir ou de voter “Non” en signe de protestation contre cette consultation illégitime».

A titre de rappel, ce Front est «composé de partis politiques, de regroupements politiques, d’organisations de la société civile et de personnalités indépendantes» qui se disent «engagés dans la défense des droits du peuple malien».

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :