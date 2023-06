Citoyenneté numérique, genre, désinformation : 15 journalistes formés à Bamako par APPEL-MALI

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet «L’Internet et les médias pour la citoyenneté, le genre et la paix», l’Association des Professionnels de la Presse en ligne au Mali (APPEL-MALI) a organisé un atelier de formation sur la citoyenneté numérique, le journalisme sensible aux conflits, le genre, la lutte contre la désinformation et l’extrémisme violent. C’était du 3 au 5 juin 2023 dans la salle de conférences de l’Union nationale des journalistes du Mali (Unajom).

L’objectif de cet atelier était de former 15 journalistes à la citoyenneté numérique, au journalisme sensible aux conflits, au genre, à la lutte contre la désinformation et l’extrémisme violent.

Le porte-parole des participants, Alfousseini Togo, a remercié Appel-Mali et ses partenaires pour l’organisation de cette formation. «Nous sommes satisfaits de la formation et nous ferons bon usage des connaissances acquises», a-t-il déclaré non sans saluer les formateurs pour leur disponibilité et leur sens de la pédagogie.

Au nom des formateurs, Siaka Z. Traoré a exprimé son plaisir d’avoir échangé avec les participants à cette formation, qui est ‘’un cas d’école’’ a-t-il souligné. Il a apprécié le niveau élevé des participants, leur assiduité et leur disponibilité. « Si tout le monde faisait comme APPEL-MALI, la presse malienne serait plus professionnelle.

Cet atelier, selon le Président de l’APPEL-MALI, marque un pas important dans la compréhension des sujets brûlants et dans la quête d’un journalisme responsable et engagé. Modibo Fofana a expliqué que plusieurs préoccupations d’une grande pertinence ont été abordées. La preuve : « La citoyenneté numérique est devenue une réalité incontournable dans notre monde connecté et il est de notre devoir, en tant que journalistes, d’en comprendre les enjeux et de promouvoir une utilisation responsable des technologies de l’information et de la communication. Les questions de genre sont également essentielles pour assurer une représentation équitable et un traitement éthique dans les médias. En outre, nous avons discuté de la menace grandissante de la désinformation et de l’extrémisme violent, qui sapent la confiance dans les médias et alimentent les divisions au sein de notre société».

Pour un journalisme plus responsable et plus engagé !

Le Président de l’APPEL-MALI a salué les formateurs qui ont prodigué des conseils précieux et des outils pratiques aux participants afin de mieux relever les défis. Il a tenu à les remercier pour leur contribution remarquable et pour avoir enrichi les connaissances. Pour lui, «les discussions animées et les débats passionnés ont permis de créer un environnement d’apprentissage dynamique où nous avons pu partager nos idées, nos préoccupations et nos espoirs pour un journalisme plus responsable et plus engagé». Il a encouragé les participants à continuer à cultiver les relations professionnelles et à rester ‘’connectés’’ entre eux. Modibo Fofana a exprimé sa gratitude au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et à la Délégation de l’Union européenne au Mali pour leur soutien.

