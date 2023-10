Des journalistes maliens attendus à Ouaga pour le Filep 2023 : Une édition de résilience face au musèlement de la presse

La 10è édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP) se tiendra du 18 au 21 octobre 2021 à Ouagadougou. Une édition qui sera également suivie de la 2e édition de la foire du FILEP qui aura lieu du 14 au 21 octobre 2023.

Pour respecter la tradition, des journalistes maliens seront de la partie. Outre la Maison de la presse, d’autres associations de journalistes sont en train de s’organiser pour célébrer cette grande fête des médias africains dans le pays des Hommes intègres.

Cette 10e édition se tiendra sous le thème : « Médias, conflits et cohésion sociale en Afrique ». Selon notre confrère du journal Faso.net qui a suivi la conférence de presse de lancement, « durant 96 heures, plusieurs travaux se mèneront autour des questions, en lien avec le thème choisi et qui, selon les organisateurs, devront permettre aux festivaliers de traiter de la crise sécuritaire au Sahel, des crises politiques et institutionnelles avec le retour des coups d’Etat dans plusieurs pays » (Burkina Faso, Niger, Mali, Tchad, Soudan, etc.), les transitions politiques et militaires, les enjeux néo et géostratégiques, dont le continent est le centre d’intérêt.

Au programme de cette édition, souligne le journal, le colloque international sur le thème central, des panels autour des médias face aux crises sécuritaires, politiques et institutionnelles, sur médias, conflits et construction de la paix, sur la problématique de la régulation et de l’auto-régulation en période de crise et enfin sur le journalisme d’investigation dans un contexte de crise sécuritaire, politique et institutionnelle.

En plus de ces panels, il est également prévu un cinquième axe de réflexion qui sera consacré aux 25 ans de vie du Centre national de presse Norbert Zongo et qui permettra de faire le bilan de la contribution du CNP-NP, en matière de liberté d’expression et de la presse, d’ancrage démocratique et de jeter les perspectives pour un nouvel horizon.

Le FILEP, édition 2023, verra également la remise du prix africain du journalisme d’investigation Norbert Zongo (PAJI-NZ) avec comme pays invité d’honneur la Namibie. Un pays choisi, selon les organisateurs, en raison de son classement comme premier pays africain où la liberté d’expression et de presse est une réalité selon le rapport de Reporters sans frontières.

Revenant sur le PAJI-NZ, les organisateurs ont rappelé que pour cette année, 118 candidatures ont été enregistrées et elles proviennent de 29 pays du continent. Toujours dans la catégorie des récompenses au cours de cette édition, les photographes, les caricaturistes et dessinateurs de presse seront également à l’honneur et les candidatures sont recevables jusqu’au 2 octobre 2023.

Célébrer le meilleur pays africain en matière de démocratie

Aussi, parler du FILEP, édition 2023, c’est parler de la résilience. Car selon le comité d’organisation, le contexte de crise faisant, l’édition de 2023 sera une édition de résilience. Selon le comité d’organisation la résilience se justifie aussi par le fait que la foire se tient dans un contexte de la dégradation de la liberté d’expression et de la presse, et où les médias sont fermés et que les journalistes sont menacés de mort.

FILEP, édition 2023, c’est également une édition de reconnaissance et d’hommage, parce qu’elle se tient à la 23e année de vie de ce festival et que beaucoup d’acquis en matière de la liberté d’expression et de la presse ont été engrangés, mêmes s’ils sont remis en cause dans le contexte actuel, expliquent les organisateurs.

Autre innovation qui sera enregistrée au cours de cette édition, c’est également la célébration du meilleur pays africain en matière de démocratie, de la liberté d’expression et de presse. C’est d’ailleurs ce qui a justifié le choix de la Namibie comme pays invité d’honneur.

C’était également l’occasion pour les organisateurs de parler de la foire du FILEP qui se tiendra du 14 au 21 octobre 2023 au site du FESPACO, en marge dudit festival. Ces deux évènements auront lieu en octobre 2023 à Ouagadougou où une trentaine de pays sont conviés et plus de 250 participants attendus.

Les organisations professionnelles des médias réunies autour de l’organisation du FILEP ont par ailleurs saisi l’occasion pour lancer un appel aux autorités de transition et au Conseil supérieur de la communication à tout mettre en œuvre pour rétablir dans les plus brefs délais, la radio Oméga et ce au nom de l’intérêt supérieur de la nation.

