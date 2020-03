C’est que l’on peut retenir de cette Journée d’échanges et de sensibilisation des journalistes maliens autour de la couverture médiatique des élections législatives de fin mars , tenue hier lundi 16 mars 2020 à Maeve Palace , Bamako. Organisée par le Ministère de la Communication en collaboration avec le Comité Nationale d’Egal Accès aux Medias d’Etat (CNEAME) et de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

– Maliweb.net – Durant plus de trois heures d’horloges à bâton rompu, les journalistes, les associations de medias entre le Ministre Yaya Sangare et épaulés par le Président du CNEAME et du représentant de la HAC M Gaoussou Drabo.

Les medias qui sont considérés l’alpha et l’Omega en période d’une élection car les prochaines élections à venir seront déterminantes, elles sont nécessaires et obligatoires pour la stabilité du Mali. Elles sont nécessaires et obligatoires pour la consolidation de notre processus démocratique et le renforcement de nos institutions républicaines. Elles sont nécessaires et obligatoires pour le parachèvement des réformes majeures pour la légitimité des réformes institutionnelles et constitutionnelles voulues par le peuple souverain du Mali. Ces élections législatives sont organisées à une période charnière en application de l’une des premières résolutions du Dialogue national inclusif et surtout, comme on le sait tous, elles se tiennent avant tout pour conforter la volonté fortement affichée de nos concitoyens de voir renouveler le mandat actuel de nos députés, déjà prorogé par deux fois, compte tenu des circonstances. Mais les enjeux du moment, la nécessité et l’urgence des reformes à venir exigent que l’Assemblée nationale actuelle renouvèle toute sa légitimité remise en cause par la majorité de nos concitoyens.

Selon le Ministre Yaya Sangaré, l’Administration territoriale est déjà à pied d’œuvre car un comité national de pilotage des élections est en place et l’organisation matérielle en cours et les dispositions sécuritaires en place sont très rassurantes. C’est pourquoi aujourd’hui, le regard est tourné vers nous, les maîtres de la parole, de l’image et du son, pour nous inviter à les aider à avoir des élections apaisées. Pour ce faire, il est important que chacun connaisse et agisse dans son rôle et dans ses limites. Il reste que la question électorale demeure extrêmement sensible et le vote reste encore synonyme de tensions, de crises et de conflits. Dans ces conditions et au regard de la situation particulière que vit notre pays, couvrir une élection devient une gageure. Une démocratie repose toujours sur la possibilité d’exprimer librement des opinions diverses et sur le vote de citoyens bien informés. Les médias et les journalistes jouent par conséquent un rôle primordial dans les processus électoraux en assurant la circulation des informations ainsi que des opinions et leur confrontation. Ils permettent une meilleure connaissance des candidats, des partis et des programmes. Ils contribuent à la participation effective des citoyens au débat démocratique, notamment en plaçant au cœur de la campagne les thèmes d’intérêt général. Garants de la démocratie, les journalistes ont également un rôle déterminant dans la légitimation et l’acceptation des résultats des élections. Ces responsabilités confèrent aux journalistes des droits et des devoirs.

Quant aux journalistes de la presse écrite et audiovisuelle du public et du privé, aux présidents de nos faitières de presse, ont tous évoqué le manque de collaboration du ministère de l’Administration territoriale à ne pas mettre à la disponibilité du fond alloué au volet communication depuis 2013 mais cela les ont pas empêché de couvrir les différentes élections par passion, patriotisme et par devoir du métier. Pour cela, ils ont rassuré le Ministre Yaya que la presse malienne jouera sa partition pour des élections apaisées.

Rassuré le Ministre de la Communication, dans son speech de clôture dira un grand merci pour tout l’accompagnement, pour tout le soutien de la presse malienne dont il a toujours bénéficié. Il sollicitera encore une fois de plus, toujours de les aider par l’écrit, l’image et le son à mieux motiver les maliens à s’intéresser à ces élections à venir, pour le grand enjeu qu’elles représentent pour la stabilité de notre pays, pour la légitimité des reformes institutionnelles à venir pour parachever le processus de paix. « Donnons dès maintenant les bonnes informations pour un retrait massif des cartes d’électeurs, en vue de rehausser le taux de participation. Votons pour qui nous voulons, mais allons voter. Travaillons ensemble, médias publics et privés pour des élections apaisées, transparentes, crédibles et acceptées par tous. La liberté de la presse ne peut s’exercer sans responsabilité. Le rôle du journaliste, qui est d’abord un citoyen, peut être, tout en veillant à préserver sa capacité d’information, d’apaiser les crises politiques et institutionnelles aiguës ou les conflits. Le journaliste n’est pas un citoyen comme les autres, en ce sens que sa parole est attendue et entendue. Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences, positives ou négatives, des informations qu’il diffuse. Cela implique qu’il utilise en toutes circonstances, et quelle que soit l’actualité qu’il couvre, les formes de langages (mots et ton) les plus neutres et les plus sobres possible. Cela suppose aussi qu’il traite toujours, avec la pondération et la rigueur indispensables, les sujets susceptibles de nourrir des tensions au sein de la population ou d’entraîner, envers certaines personnes, certaines communautés ou certains groupes, des attitudes de rejet ou de stigmatisation. » Conclut-il.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :