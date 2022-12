La Maison des Ainés a abrité du 07 au 09 décembre 2022, les journées communautaires initiées par ARCAD Santé Plus. Avec le thème « Les communautés engagées pour briser les barrières de l’accès aux services pour tous », ces journées visaient à créer un espace d’échange, de partage d’expériences et rendre visibles les actions communautaires dans la lutte contre le VIH et la TB.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le Secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le SIDA, Dr Koné Ichiaka Moumine avec à ses côtés, le Président de ARCAD Santé Plus Oumar Dogoni, la directrice exécutive de ARCAD Santé, Dr Dembélé Bintou Kéïta, la présidente des personnes vivant avec le VIH SIDA, Mariam Touré, les représentants de ONUSIDA et les Cellules sectorielles de lutte contre le SIDA.

Communément nommées « Journées communautaires » les assises annuelles regroupant ARCAD Santé Plus, les associations des PVVIH et des populations-clés, constituent un cadre important pour valoriser le rôle des acteurs communautaires dans la riposte nationale contre le VIH.

Le président de ARCAD Santé Plus, Oumar Dogoni, a rappelé dans son intervention que les journées communautaires sont l’occasion de faire une mise au point des réalisations annuelles et de mener des discussions en vue des nouvelles rencontres de lutte contre le VIH SIDA et la tuberculose.

Le Secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le SIDA, Dr Koné Ichiaka Moumine a souligné que l’amélioration de l’état de la santé de la population et la lutte contre le VIH demeurent les priorités du Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, Président du Haut conseil national de la lutte contre le SIDA. Il a également mis l’accent sur le rôle capital que jouent les communautés dans la lutte contre les épidémies en Afrique et particulièrement au Mali.

La présidente du Réseau malien des personnes vivant avec le VIH (RMAP+), Mariam Touré, a remercié ARCAD Santé Plus pour le soutien et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Bintou DIARRA

