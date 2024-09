29e Mission médicale chinoise au Mali : La journée de Médecins chinois célébrée à Baguinéda pour le plus grand bonheur de la population

Plus de 1 200 boîtes de médicaments distribuées et plus de 500 patients ont bénéficié des soins

Les 23 membres de la 29è mission médicale chinoise au Mali étaient le 24 août dernier à Baguinéda pour célébrer la journée de médecins chinois avec la population. Selon le chef de la mission, Xu Xiaoping, plus de 1 200 boîtes de médicaments ont été distribuées. Et plus de 500 patients ont bénéficié des soins.

Le mois d’août est la saison des pluies au Mali, en Afrique. La chaleur et l’humidité contribuent aux maladies infectieuses. Mais en même temps, le Mali et d’autres pays en Afrique ont souffert de graves inondations dues à des pluies torrentielles persistantes, qui ont mis encore plus à l’épreuve la population locale, déjà en proie à la pauvreté. “Le 19 août est la journée des médecins chinois, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de patients pendant les jours ouvrables et les médecins sont très occupés. Donc, nous avons choisi un samedi pour célébrer cette fête. Le 24 août tombe justement sur l’anniversaire de Xuetao, de sorte que nous avons pensé à célébrer à la fois l’anniversaire et la fête ce jour-là”, précise l’un des médecins chinois. Ainsi, le samedi 24 août, qui devait être un jour de repos, mais les 23 membres de la 29è Mission médicale chinoise au Mali se sont levés à 6 heures du matin, car ils allaient fêter la Journée de Médecins Chinois dans la commune de Baguinéda, dans la région de Koulikoro.

“Merci aux médecins chinois, sans vous, je ne saurais pas de quelle maladie je souffre !”

A 8 heures, la Mission est arrivée à l’école publique de Baguinéda et a été accueillie chaleureusement par les habitants en criant “Vive l’amitié entre la Chine et le Mali” en langue locale. C’est parce que l’équipe va effectuer une consultation bénévole pour la population locale ici, avec le soutien de l’ambassadeur de Chine au Mali, S.E.M. Chen Zhihong et les dirigeants de commune de Baguinéda. “Après la consultation bénévole dans le village de Gongbala le 7 avril, on a aperçu que le manque de traitement médical au Mali était si grave. Ce jour-là, on a reçu plus de 300 personnes du matin à midi. C’est pourquoi, on voudrait organiser une autre consultation pendant ce festival spécial”. Le chef Xu Xiaoping a indiqué que la consultation inclut 7 services cliniques, dont la médecine, la chirurgie, la traumatologie, l’acupuncture et la gynécologie. De plus, il y a l’échographiste pour faciliter le diagnostic par ultrasons et le pharmacien pour la distribution de médicaments.

Guidés par les bénévoles, les habitants se sont rendus dans chaque service de manière ordonnée pour se faire consulter. Les médecins ont patiemment et soigneusement examiné leurs corps et leur ont fourni un diagnostic professionnel et des conseils de traitement, tout en distribuant les médicaments correspondants.

Outre le paludisme, les maladies les plus courantes sont la gastrite, l’ulcère gastrique et d’autres maladies digestives, ainsi que le diabète, dont la plupart est due à des problèmes d’alimentation et d’hygiène. “J’ai été profondément impressionné par un enfant de 8 ou 9 ans qui avait une plaie ouverte sur la paume de la main, devenue septique. Elle est venue ici en pleurant parce que sa famille n’était pas en mesure de lui fournir un traitement médical ; nous avons procédé à un débridement chirurgical pour lui, ainsi que pour de nombreux autres patients”. Xu Xiaoping a indiqué que plus de 1 200 boîtes de médicaments ont été distribuées lors de l’événement.

De 8h30 à 14h30, après avoir traité plus de 500 patients, les membres de l’équipe médicale ont distribué des vivres.

“Le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) vient de se tenir avec succès à Beijing avec la participation de nombreuses Chefs d’Etat et de gouvernement. Les soins et les traitements médicaux que l’équipe médicale chinoise nous a apportés sont un témoignage fort de l’amitié Chine-Afrique, et nous espérons que l’amitié sino-malien durera toujours”. Le maire de Baguinéda a déclaré avec enthousiasme.

“Joyeux anniversaire à toi et bonne fête à nous tous!”

“Xuetao, joyeux anniversaire !”

À 15 heures, les membres ont terminé leur travail et ont pu déjeuner. Un gâteau d’anniversaire a été déposé sur la table à l’avance. En tant que l’un des deux cuisiniers de l’équipe, chaque jour il fait de son mieux pour préparer un bon repas. Il profite juste de l’écart entre les deux repas chaque jour pour prendre une pause. Pour magnifier les travaux des cuisiniers, le chef de la mission a établi un principe : pendant l’anniversaire des cuisiniers, on va sortir dans un restaurant pour passer leur anniversaire ensemble !

Plus de patients ont été examinés ce jour-là que pendant les jours ouvrables. Toutes les personnes que nous avons aidées témoignent la valeur de notre équipe médicale chinoise.

À la fin de chaque consultation, les membres de l’équipe avaient des sentiments mitigés, et ils étaient tous ensemble, échangeant leurs sentiments.

“L’aide médicale à l’étranger est une initiative importante pour soutenir la cause de la médecine et des soins de santé dans les pays sous-développés”

Date à laquelle la Chine a envoyé la première équipe médicale étrangère en Algérie en 1963, jusqu’à présent, elle a envoyé au total 30 000 membres d’équipes médicales dans 76 pays et régions du monde, traitant 290 millions de patients. Depuis 1968, la province du Zhejiang a successivement entrepris d’envoyer des équipes médicales au Mali, en Centrafrique et en Namibie. L’équipe médicale pour le Mali est celle qui a la plus longue histoire et la plus grande envergure parmi les trois équipes médicales. Elle a été envoyée depuis février 1968 sans interruption.

Commentaires via Facebook :